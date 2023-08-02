Обвинения топ-менеджера: покушение на мошенничество в особо крупном размере

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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По информации прокуратуры, ему предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации — «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», пишет ФедералПресс.
Согласно данным надзорного органа, инцидент был выявлен в июне текущего года. Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству данной компании, угрожая бизнес-лидеру одной из фирм созданием проблем, пытался получить стройматериалы на сумму более 9 миллионов рублей.
Однако мошенническая схема, основанная на шантаже, не удалась. Предприниматель обратился в полицию с заявлением о происшествии.