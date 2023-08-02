Обвинения топ-менеджера: покушение на мошенничество в особо крупном размере

Согласно данным надзорного органа, инцидент был выявлен в июне текущего года. Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству данной компании, угрожая бизнес-лидеру одной из фирм созданием проблем, пытался получить стройматериалы на сумму более 9 миллионов рублей.