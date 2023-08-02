«Натуральный цирк». Омский водитель автобуса отказывался везти пассажиров до конечной

Пассажиры решили подождать, когда водитель вызовет аварийную службу. По словам очевидцев, за заявлением о поломке ничего далее не последовало. Люди требовали довезти их до конечной остановки, но водитель якобы специально двигался очень медленно, чтобы пассажиры покинули салон. После этого шофер пытался еще раз, но уже с криком, объяснить, что у него сломался автобус. Результатов это не принесло.