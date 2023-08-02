«Натуральный цирк». Омский водитель автобуса отказывался везти пассажиров до конечной

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 06:00
Омичи обратились в редакцию Города55 с жалобой на работу автобуса № 95. Накануне вечером, 1 августа, между пассажирами и персоналом произошла конфликтная ситуация, на которую, надеются горожане, обратят внимание представители регионального минтранса и ПАТП, в котором числится этот автобус.
Автобус двигался в сторону микрорайона Московка-2. Как сообщили пассажиры, у остановки «Полет» кондуктор заявила, что всем нужно выйти не позднее остановки «11-я Рабочая», так как далее водитель не собирался ехать.
«Нам позвонили, сказали всех высадить и ехать на дачи», — процитировал кондуктора один из пассажиров.
Многим не понравилась эта ситуация, так что персоналу предложили доехать до конечной точки и следовать после, куда им нужно.
«Далее начался натуральный цирк. Водитель встал на остановке, часть пассажиров выходить отказывались и требовали продолжать следовать по маршруту. Водитель ходил вокруг автобуса, курил, звонил кому-то по телефону. Люди не покидали автобус. Попытка взять их измором провалилась. Начался второй акт этого шоу под названием „автобус поломался“», — рассказал омич, ехавший в тот вечер в автобусе.
Пассажиры решили подождать, когда водитель вызовет аварийную службу. По словам очевидцев, за заявлением о поломке ничего далее не последовало. Люди требовали довезти их до конечной остановки, но водитель якобы специально двигался очень медленно, чтобы пассажиры покинули салон. После этого шофер пытался еще раз, но уже с криком, объяснить, что у него сломался автобус. Результатов это не принесло.
Далее, как сообщает обратившийся в Город55 пассажир, водитель нарушил ПДД и высадил их на остановке «Поселок Южный», так как дальнейший путь уже был вне маршрута.
Обновлено. В пресс-службе администрации Омска прокомментировали данную ситуацию:
«Информация об инциденте передана в МП „Пассажирское предприятие № 8“ для проведения проверки по данному факту. Благодарим за внимание к работе муниципального транспорта».