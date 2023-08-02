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На одной из улиц Омска обнаружили 1 тонну костей рогатого скота в мешках

2 августа 2023, 11:32
Найденную в Советском округе незаконную свалку биоотходов утилизировали на специализированном предприятии.

Ранее, 26 июня, в Управление Россельхознадзора по Омской области поступила информация о сбросе биоотходов в районе одной из улиц округа. В мешках находились кости крупнорогатого скота, свиней и лошадей общим весом около тонны.

Позже сотрудники Россельхознадзора совместно со специалистами государственной ветеринарной службы отобрали пробы патологического материала для проведения исследований с целью исключения особо опасных болезней. По завершении всех исследований отходы было решено утилизировать, сообщает пресс-служба ведомства. 31 июля процедура состоялась.

Сейчас сотрудники Россельхознадзора и омской полиции ищут предприятие, в результате деятельности которого образовались биологические отходы.

Фото: Россельхознадзор Омской области
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Отходы#Биологические отходы#Свалка#Свалки#Несанкционированная свалка#Свалка отходов#Ликвидация свалок#Незаконная свалка#Россельхознадзор
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