На одной из улиц Омска обнаружили 1 тонну костей рогатого скота в мешках

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Ранее, 26 июня, в Управление Россельхознадзора по Омской области поступила информация о сбросе биоотходов в районе одной из улиц округа. В мешках находились кости крупнорогатого скота, свиней и лошадей общим весом около тонны.
Позже сотрудники Россельхознадзора совместно со специалистами государственной ветеринарной службы отобрали пробы патологического материала для проведения исследований с целью исключения особо опасных болезней. По завершении всех исследований отходы было решено утилизировать, сообщает пресс-служба ведомства. 31 июля процедура состоялась.
Сейчас сотрудники Россельхознадзора и омской полиции ищут предприятие, в результате деятельности которого образовались биологические отходы.