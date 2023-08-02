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На Камчатке при поддержке РЭО организован форум «Экосистема. Заповедный край»

2 августа 2023, 14:42
Фото: piqsels.com
В Камчатском крае с 31 июля по 6 августа проводится всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край». Роль партнера мероприятия взяла на себя публично-правовая компания «Российский экологический оператор».

Как сообщает vostokmedia.com, в рамках мероприятия ППК «РЭО» проводит мастер-классы по переработке, сессии на тему экологии, организовывает работу тематических клубов и соревнований по сдаче экоГТО.

По словам гендиректора компании Дениса Буцаева, уже во второй раз РЭО выступает в качестве экологического партнера форума «Экосистема». Теперь оператор не только экологизирует отраслевое событие, например путем организации раздельного сбора мусора, но и проводит различные активности для его участников. Планируется донести до аудитории актуальную информацию о реформе обращения с отходами, экономике замкнутого цикла, технологиях переработки и прочих важных явлениях. Помимо этого, в рамках форума РЭО планирует провести отраслевую сессию о том, как организовать зеленый бизнес. Молодое поколение россиян все больше заботят проблемы экологии, многие граждане хотят выступить драйверами экологических изменений, основать собственные бизнес-проекты. Поэтому Буцаев призывает формировать новую среду и устанавливать экостандарты для бизнес-сообщества и потребителей.

Состязания по экоГТО состоялись 2 августа. На мероприятии участники смогли продемонстрировать свои знания на тему экологии. На 4 августа намечена отраслевая сессия «Зеленый бизнес в сфере экономики замкнутого цикла». Стоит отметить, что в течение всего форума будет функционировать шатер РЭО с мастерской переработки.

PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко отметил, что РЭО инициировал создание обширной программы в рамках тематических клубов. Запланирована организация порядка 20 клубов, где будут обсуждаться множество тем — начиная от экологии как науки и заканчивая ESG-повесткой, технологиями. Речь пойдет об экономике замкнутого цикла, принципах разумного потребления, экологии в сфере образования.

Форум «Экосистема. Заповедный край» является частью линейки платформы «Росмолодежь.События». В этом году потенциальные участники форума направили 5120 заявок, а уже в течение первого дня в нем поучаствовали 450 россиян со всей страны. Подводя итоги работы форума, участники составят обзор с анализом проблем экологии России и предложения по их устранению.

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