На Камчатке при поддержке РЭО организован форум «Экосистема. Заповедный край»

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Как сообщает vostokmedia.com, в рамках мероприятия ППК «РЭО» проводит мастер-классы по переработке, сессии на тему экологии, организовывает работу тематических клубов и соревнований по сдаче экоГТО.
По словам гендиректора компании Дениса Буцаева, уже во второй раз РЭО выступает в качестве экологического партнера форума «Экосистема». Теперь оператор не только экологизирует отраслевое событие, например путем организации раздельного сбора мусора, но и проводит различные активности для его участников. Планируется донести до аудитории актуальную информацию о реформе обращения с отходами, экономике замкнутого цикла, технологиях переработки и прочих важных явлениях. Помимо этого, в рамках форума РЭО планирует провести отраслевую сессию о том, как организовать зеленый бизнес. Молодое поколение россиян все больше заботят проблемы экологии, многие граждане хотят выступить драйверами экологических изменений, основать собственные бизнес-проекты. Поэтому Буцаев призывает формировать новую среду и устанавливать экостандарты для бизнес-сообщества и потребителей.
Состязания по экоГТО состоялись 2 августа. На мероприятии участники смогли продемонстрировать свои знания на тему экологии. На 4 августа намечена отраслевая сессия «Зеленый бизнес в сфере экономики замкнутого цикла». Стоит отметить, что в течение всего форума будет функционировать шатер РЭО с мастерской переработки.
PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко отметил, что РЭО инициировал создание обширной программы в рамках тематических клубов. Запланирована организация порядка 20 клубов, где будут обсуждаться множество тем — начиная от экологии как науки и заканчивая ESG-повесткой, технологиями. Речь пойдет об экономике замкнутого цикла, принципах разумного потребления, экологии в сфере образования.
Форум «Экосистема. Заповедный край» является частью линейки платформы «Росмолодежь.События». В этом году потенциальные участники форума направили 5120 заявок, а уже в течение первого дня в нем поучаствовали 450 россиян со всей страны. Подводя итоги работы форума, участники составят обзор с анализом проблем экологии России и предложения по их устранению.