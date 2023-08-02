На Камчатке при поддержке РЭО организован форум «Экосистема. Заповедный край»

По словам гендиректора компании Дениса Буцаева, уже во второй раз РЭО выступает в качестве экологического партнера форума «Экосистема». Теперь оператор не только экологизирует отраслевое событие, например путем организации раздельного сбора мусора, но и проводит различные активности для его участников. Планируется донести до аудитории актуальную информацию о реформе обращения с отходами, экономике замкнутого цикла, технологиях переработки и прочих важных явлениях. Помимо этого, в рамках форума РЭО планирует провести отраслевую сессию о том, как организовать зеленый бизнес. Молодое поколение россиян все больше заботят проблемы экологии, многие граждане хотят выступить драйверами экологических изменений, основать собственные бизнес-проекты. Поэтому Буцаев призывает формировать новую среду и устанавливать экостандарты для бизнес-сообщества и потребителей.