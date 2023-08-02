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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Как защитить кожу от появления пигментных пятен

2 августа 2023, 12:01
Пигментные пятна возникают из-за разных причин. Они могут быть наследственными или появляться с возрастом из-за гормональных изменений, неправильного питания или употребления лекарств. Также пятна могут быть результатом воспаления кожи или полученных травм, рассказала дерматолог Александра Филёва.

Люди, которые любят загорать или используют косметику с определенными компонентами, также подвержены риску появления пигментных пятен. Предотвратить их появление помогает использование солнцезащитного крема и ограничение времени, проведенного на солнце, пишет Pravda.Ru.

Если пятно уже появилось, то его можно попытаться удалить с помощью косметолога и лазерной терапии. Лазерный свет проникает в глубокие слои кожи и уничтожает пигмент. Однако, чтобы полностью избавиться от пятна, может потребоваться несколько процедур. Еще одним способом осветления кожи является химический пилинг, при котором верхний слой кожи отшелушивается, что позволяет постепенно осветлить пятно. Для достижения желаемого результата может потребоваться несколько процедур у косметолога.

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