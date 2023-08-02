Как защитить кожу от появления пигментных пятен

Если пятно уже появилось, то его можно попытаться удалить с помощью косметолога и лазерной терапии. Лазерный свет проникает в глубокие слои кожи и уничтожает пигмент. Однако, чтобы полностью избавиться от пятна, может потребоваться несколько процедур. Еще одним способом осветления кожи является химический пилинг, при котором верхний слой кожи отшелушивается, что позволяет постепенно осветлить пятно. Для достижения желаемого результата может потребоваться несколько процедур у косметолога.