Как распознать тирана в руководителе

Не показывайте свои эмоции тирану, спокойно принимайте все, что вам говорят, в какой бы форме это ни было. В случае оскорблений, конечно же, можно спокойно попросить руководителя не переходить на личности и оставаться в рамках конструктивного диалога. Помните, ваше психологическое состояние превыше всего, поэтому сохраняйте спокойствие. Хорошо помогает представление: перед тем, как идти к начальнику в кабинет, мысленно «подвесьте» его в сетку от картофеля в углу и представьте, что он там висит и кричит, а не сидит в мягком кресле.