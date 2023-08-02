Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Хороший руководитель — это уверенный и спокойный человек, который контролирует свои эмоции. И не применяет штрафы без разбора. Главное — предотвращать ситуации, требующие санкций, пишет Pravda.Ru.
Жесткий руководитель выдвигает много требований, его задачи всегда сложны, но выполнимы.
Начальник-самодур приказывает выполнить задачу еще вчера, часто обвиняя сотрудника в недогадливости, что он не предусмотрел необходимость выполнения задачи заранее.
Как распознать тирана в руководителе? И в чем разница между злоупотреблением и жестким стилем управления? На эти вопросы отвеитла исполнительный директор компании «Макси Стафф» Наталья Поворотова.
Самый простой и верный вариант решения проблемы — уйти. Ведь тиранов-начальников не так много в процентном соотношении. Адекватных людей на руководящих должностях все-таки больше. Уважайте себя, свое эмоциональное состояние и чувство собственного достоинства — это очень полезные навыки в жизни.
Самая большая проблема злоупотребления на рабочем месте — игнорирование. Часто сотрудники просто закрывают глаза на агрессивное поведение руководителя, убеждая себя, что «все так делают» или «он начальник — он имеет право». Люди каждый день подвергаются давлению и становятся свидетелями тиранства по отношению к коллегам, но из-за страха потерять работу предпочитают молчать.
К сожалению, последствия психологического насилия очень опасны. И страдает не только профессиональная сфера. Из-за постоянного стресса человек становится нервным, неуверенным в себе, срывается на близких. Могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем:
«Если уйти — это не ваш выбор, то хорошим шагом будет детализировать все задачи, переспрашивать, правильно ли вы поняли, и записывать в блокноте, с указанием сроков и промежуточных точек контроля. Ведите письменный отчет о проделанной работе в течение дня. Ежедневно его отправлять руководителю не обязательно, но если к вам поступят претензии по поводу невыполнения какой-либо задачи, вы всегда сможете показать, что конкретно делали в указанный промежуток времени и кто дал вам эту задачу», — отмечает эксперт.
Не показывайте свои эмоции тирану, спокойно принимайте все, что вам говорят, в какой бы форме это ни было. В случае оскорблений, конечно же, можно спокойно попросить руководителя не переходить на личности и оставаться в рамках конструктивного диалога. Помните, ваше психологическое состояние превыше всего, поэтому сохраняйте спокойствие. Хорошо помогает представление: перед тем, как идти к начальнику в кабинет, мысленно «подвесьте» его в сетку от картофеля в углу и представьте, что он там висит и кричит, а не сидит в мягком кресле.
В случае обострения ситуации можно сделать перерыв. Например, оформить больничный или взять отпуск за свой счет. Это позволит вам отдалиться от сложившейся ситуации и понять, как изменить ее в свою пользу. Всегда принимайте решение, когда вы спокойны и хладнокровны.
А в случае явных сексуальных домогательств лучше всего обратиться в правоохранительные органы и все-таки найти новое место работы.