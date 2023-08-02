Как поднять уровень тестостерона при помощи правильного питания

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Однако скорость старения организма зависит от наследственности, наличия хронических заболеваний и образа жизни мужчины, таких как питание, физическая активность, отношение к курению и алкоголю. Об этом рассказал читателям Pravda.Ru врач Денис Банный.
Некоторые люди верят, что существуют продукты, которые могут повысить потенцию. Например, миндаль, артишок и клубника считаются афродизиаками. Однако современная наука не подтверждает эту информацию. Вместо этого, правильное питание может помочь поддерживать нормальный уровень тестостерона и укрепить здоровье в целом.
Для выработки тестостерона организму нужен белок, поэтому нежирные сорта мяса являются идеальным источником белка. Люди, занимающиеся спортом, зачастую увеличивают потребление белка и стараются избегать жиров. Однако организму все равно нужны небольшие количества жиров для синтеза тестостерона.
Для поддержания здоровья предстательной железы, половой функции и сердечно-сосудистой системы важно потреблять ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Также рекомендуется увеличить потребление свежих овощей и фруктов, которые являются источниками витаминов и клетчатки.
Исследования показывают, что средиземноморская диета может помочь поддерживать нормальный уровень тестостерона у мужчин. Это рацион, включающий сбалансированное количество белков, жиров и углеводов, а также большое количество фруктов и овощей. В такой диете также присутствуют рыба, нежирное мясо, орехи, оливки и зерновые продукты.
Однако стоит помнить, что питание не является единственным решением для поддержания здоровья. Если возникают проблемы, стоит проконсультироваться с врачом и пройти анализ на уровень тестостерона в крови.