Как поднять уровень тестостерона при помощи правильного питания

Некоторые люди верят, что существуют продукты, которые могут повысить потенцию. Например, миндаль, артишок и клубника считаются афродизиаками. Однако современная наука не подтверждает эту информацию. Вместо этого, правильное питание может помочь поддерживать нормальный уровень тестостерона и укрепить здоровье в целом.