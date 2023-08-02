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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Как поднять уровень тестостерона при помощи правильного питания

2 августа 2023, 11:46
С возрастом мужчинам становится сложнее поддерживать свою сексуальную активность. Это происходит из-за снижения уровня гормона тестостерона в крови, которое является естественным процессом старения.

Однако скорость старения организма зависит от наследственности, наличия хронических заболеваний и образа жизни мужчины, таких как питание, физическая активность, отношение к курению и алкоголю. Об этом рассказал читателям Pravda.Ru врач Денис Банный.

Некоторые люди верят, что существуют продукты, которые могут повысить потенцию. Например, миндаль, артишок и клубника считаются афродизиаками. Однако современная наука не подтверждает эту информацию. Вместо этого, правильное питание может помочь поддерживать нормальный уровень тестостерона и укрепить здоровье в целом.

Для выработки тестостерона организму нужен белок, поэтому нежирные сорта мяса являются идеальным источником белка. Люди, занимающиеся спортом, зачастую увеличивают потребление белка и стараются избегать жиров. Однако организму все равно нужны небольшие количества жиров для синтеза тестостерона.

Для поддержания здоровья предстательной железы, половой функции и сердечно-сосудистой системы важно потреблять ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Также рекомендуется увеличить потребление свежих овощей и фруктов, которые являются источниками витаминов и клетчатки.

Исследования показывают, что средиземноморская диета может помочь поддерживать нормальный уровень тестостерона у мужчин. Это рацион, включающий сбалансированное количество белков, жиров и углеводов, а также большое количество фруктов и овощей. В такой диете также присутствуют рыба, нежирное мясо, орехи, оливки и зерновые продукты.

Однако стоит помнить, что питание не является единственным решением для поддержания здоровья. Если возникают проблемы, стоит проконсультироваться с врачом и пройти анализ на уровень тестостерона в крови.

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