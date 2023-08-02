Как не дать организму заболеть после переохлаждения

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Она объяснила, что люди, которые подверглись негативному воздействию внешней среды, такой как холод, влажность и ветер, могут заболеть, особенно если у них есть хронические заболевания, пишет Pravda.Ru.
«Если вы промочили ноги, то сразу же рекомендуется подержать их в соленой воде и согреться. Также стоит надеть теплые носки, чтобы избежать озноба. Озноб может свидетельствовать о наличии интоксикации в организме. Чтобы этого избежать, можно выпить горячий чай с малиной, если у вас нет аллергии, или с лимоном, если у вас есть аллергия», — рассказала врач.
Терапевт отметила, что аллергия может спровоцировать хронические инфекции.
«В этом случае, нужно использовать терапию, которую люди обычно принимают. Речь идет о противобактериальных и противовирусных препаратах, которые являются основными в такой ситуации. Сейчас есть множество хороших спреев, которые действуют только на местном уровне и не оказывают влияния на всю систему, поэтому можно ими пользоваться», — объяснила врач.