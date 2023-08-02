Как не дать организму заболеть после переохлаждения

«Если вы промочили ноги, то сразу же рекомендуется подержать их в соленой воде и согреться. Также стоит надеть теплые носки, чтобы избежать озноба. Озноб может свидетельствовать о наличии интоксикации в организме. Чтобы этого избежать, можно выпить горячий чай с малиной, если у вас нет аллергии, или с лимоном, если у вас есть аллергия», — рассказала врач.