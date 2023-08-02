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История санаторно-курортного лечения в России

2 августа 2023, 08:46
В России набирает популярность новая форма отдыха — хилинг-отели. Они отличаются от обычных санаториев и предлагают уникальную концепцию заботы о здоровье и восстановлении душевного равновесия, пишет Pravda.Ru.

Санаторно-курортное лечение имеет долгую историю в России, начиная с эпохи Ленина. В то время курорты были местами для развлечений богатых людей, но благодаря реформам, они стали доступными и помогали трудящимся восстановить здоровье. С появлением декрета о лечебных местностях разного типа, таких как детские, туберкулезные и климатические санатории, началась новая эра в развитии лечебного отдыха.

Хилинг-отель — это инновационный подход к отдыху, который придает особое значение заботе о здоровье и наслаждению жизнью. В отличие от санаториев, он предлагает более гибкий формат, который особенно привлекает людей в возрасте от 25 до 45 лет, уставших от стресса и напряженной жизни. Эти люди ищут возможность восстановить физическое и эмоциональное состояние, нарушенное городским образом жизни.

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