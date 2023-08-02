История санаторно-курортного лечения в России

Хилинг-отель — это инновационный подход к отдыху, который придает особое значение заботе о здоровье и наслаждению жизнью. В отличие от санаториев, он предлагает более гибкий формат, который особенно привлекает людей в возрасте от 25 до 45 лет, уставших от стресса и напряженной жизни. Эти люди ищут возможность восстановить физическое и эмоциональное состояние, нарушенное городским образом жизни.