Инсайд. Бережной может стать главой Минздрава и потерять пост главного «единоросса»

Источники Города55 во властных структурах сообщают о готовящихся кадровых решениях, связанных с именем Вадима Бережного. Сейчас этот медик, главврач Клинического медико-хирургического центра и депутат Законодательного собрания Омской области, еще и руководит региональным отделением партии «Единая Россия». Однако после губернаторских выборов, по всей видимости, этот пост займет в случае своей победы Виталий Хоценко: практически во всех регионах страны сейчас именно действующие губернаторы руководят отделениями «партии власти». Подтверждением этой тенденции на муниципальном уровне является создание под мэра Сергея Шелеста городской ячейки ЕР.