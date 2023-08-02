Инсайд. Бережной может стать главой Минздрава и потерять пост главного «единоросса»

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Источники Города55 во властных структурах сообщают о готовящихся кадровых решениях, связанных с именем Вадима Бережного. Сейчас этот медик, главврач Клинического медико-хирургического центра и депутат Законодательного собрания Омской области, еще и руководит региональным отделением партии «Единая Россия». Однако после губернаторских выборов, по всей видимости, этот пост займет в случае своей победы Виталий Хоценко: практически во всех регионах страны сейчас именно действующие губернаторы руководят отделениями «партии власти». Подтверждением этой тенденции на муниципальном уровне является создание под мэра Сергея Шелеста городской ячейки ЕР.
Однако Вадим Бережной в любом случае остается очень ценным кадром. Наши источники сообщают, что его уговорили занять пост областного министра здравоохранения. Действующему министру Александру Мураховскому полномочия, по-видимому, не продлят из-за возбужденного уголовного дела (сейчас делу не дают хода, чтобы не компрометировать правительство перед выборами).
— Сейчас мяч на стороне силовиков, — сообщил нам инсайдер.
Отметим, что замена почетной и перспективной должности главы регионального партотделения на обременительный и опасный пост в Минздраве выглядит как явно невыгодная для Бережного. Однако эксперты характеризуют его как «умелого, требовательного, хитрого и расчетливого руководителя». Поэтому у Бережного все может получиться.