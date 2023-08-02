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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Хирург Умнов рассказал о вреде частого потребления курицы

2 августа 2023, 08:13
Мясо птицы пользуется популярностью, особенно среди спортсменов, но оказывается, что ее слишком частое употребление может быть опасным для здоровья, сообщил хирург Александр Умнов.

Врач отметил, что курятина содержит мало калорий и богата витаминами и микроэлементами. К тому же, она является источником кальция и фосфора. Однако, если есть курицу более трех раз в неделю без занятий спортом, то повышаются риски развития мочекаменной болезни и аритмии. Это происходит из-за избыточного поступления кальция в организм, пишет 360tv.ru.

Также стоить отметить, что кожа курицы может содержать антибиотики из кормов. Поэтому курица-гриль является продуктом, который нужно использовать с осторожностью. Кроме того, при использовании лекарств в самой птице могут развиваться устойчивые к антибиотикам бактерии, что также может быть опасно для человека.

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