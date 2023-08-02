Хирург Умнов рассказал о вреде частого потребления курицы

Врач отметил, что курятина содержит мало калорий и богата витаминами и микроэлементами. К тому же, она является источником кальция и фосфора. Однако, если есть курицу более трех раз в неделю без занятий спортом, то повышаются риски развития мочекаменной болезни и аритмии. Это происходит из-за избыточного поступления кальция в организм, пишет 360tv.ru.