Хирург Умнов рассказал о вреде частого потребления курицы

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Врач отметил, что курятина содержит мало калорий и богата витаминами и микроэлементами. К тому же, она является источником кальция и фосфора. Однако, если есть курицу более трех раз в неделю без занятий спортом, то повышаются риски развития мочекаменной болезни и аритмии. Это происходит из-за избыточного поступления кальция в организм, пишет 360tv.ru.
Также стоить отметить, что кожа курицы может содержать антибиотики из кормов. Поэтому курица-гриль является продуктом, который нужно использовать с осторожностью. Кроме того, при использовании лекарств в самой птице могут развиваться устойчивые к антибиотикам бактерии, что также может быть опасно для человека.