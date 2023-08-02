Грабежи, угон и поджог дач. Омские подростки полтора года держали в страхе город

Как сообщает пресс-служба суда, некоторым в компании не было 18 лет, когда они участвовали в преступлениях. За полтора года они совершили несколько грабежей и краж. При этом в истории молодой банды есть два случая угона автомобилей. За свою недолгую «карьеру» подростки также успели поджечь два дачных дома. Постройки были уничтожены огнем.