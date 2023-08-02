Грабежи, угон и поджог дач. Омские подростки полтора года держали в страхе город

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В Омском областном суде рассмотрели уголовное дело подростковой группировки, в числе которой находились семь человек. Они орудовали с зимы 2020 года по август 2021 года. Ранее приговор им выносил Кировский районный суд.
Как сообщает пресс-служба суда, некоторым в компании не было 18 лет, когда они участвовали в преступлениях. За полтора года они совершили несколько грабежей и краж. При этом в истории молодой банды есть два случая угона автомобилей. За свою недолгую «карьеру» подростки также успели поджечь два дачных дома. Постройки были уничтожены огнем.
Коллегия по уголовным делам Омского областного суда признала, что ранее вынесенный приговор является законным. Молодым людям назначил от двух до четырех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Два виновных при этом будут находиться в воспитательной колонии, уточнили в облсуде.
Ранее Город55 писал о статистике по подростковой преступности в областном центре. По данным городского прокурора, в 2022 году возникла не самая положительная тенденция — количество преступлений с участием несовершеннолетних значительно возросло.