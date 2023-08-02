«Газпромнефть-СМ» расширяет сотрудничество с производителями минеральных удобрений

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Специализированные смазочные материалы используются в промышленном оборудовании, синтезирующем фосфорные и калийные компоненты для повышения плодородия почв, урожайности, а также качества сельскохозяйственной продукции всего аграрного комплекса России. Моторными и гидравлическими маслами также обеспечат современный парк горнодобывающей техники, задействованной на разработке минеральных месторождений. «Газпромнефть-СМ» является одним из ведущих поставщиков специализированных смазочных материалов для крупнейших российских предприятий химической промышленности.
Высокотехнологичные продукты компании используются в самых современных комплексах и оборудовании для производства калийных и фосфорных удобрений. Индустриальные и базовые масла «Газпромнефть-СМ» позволят увеличить ресурс промышленных установок, а также существенно улучшить характеристики готовых минеральных компонентов. Дополнительно на добывающие площадки предприятий будут поставляться пластичные смазочные материалы и специализированные масла, способные эффективно защищать узлы мобильной техники при температурах до -40 градусов Цельсия. В Заполярье продукция «Газпромнефть-СМ», обладающая повышенной климатической устойчивостью, обеспечит бесперебойную работу горнодобывающего и перерабатывающего оборудования на месторождениях апатита, необходимого для производства фосфорных добавок.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»
«Газпромнефть-СМ» работает с крупнейшими представителями российского агропромышленного комплекса, а теперь расширяет сотрудничество с производителями калийных и фосфорных удобрений, которые задействованы в выращивании всех сельскохозяйственных культур. Комплексные поставки более 60 наименований высокотехнологичных смазочных материалов для ведущих химических холдингов позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования и техники на производственных площадках и на минеральных месторождениях».