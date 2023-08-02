«Газпромнефть-СМ» расширяет сотрудничество с производителями минеральных удобрений

Высокотехнологичные продукты компании используются в самых современных комплексах и оборудовании для производства калийных и фосфорных удобрений. Индустриальные и базовые масла «Газпромнефть-СМ» позволят увеличить ресурс промышленных установок, а также существенно улучшить характеристики готовых минеральных компонентов. Дополнительно на добывающие площадки предприятий будут поставляться пластичные смазочные материалы и специализированные масла, способные эффективно защищать узлы мобильной техники при температурах до -40 градусов Цельсия. В Заполярье продукция «Газпромнефть-СМ», обладающая повышенной климатической устойчивостью, обеспечит бесперебойную работу горнодобывающего и перерабатывающего оборудования на месторождениях апатита, необходимого для производства фосфорных добавок.