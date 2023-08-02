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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Эксперт по туризму пояснил, почему отдых в Сочи становится все более популярным

2 августа 2023, 09:59
Спрос на отдых в Сочи всегда был высоким в период каникул, однако в этом году количество желающих посетить курорт было особенно велико.

Один из ключевых факторов такой динамики — открытие местного аэропорта, рассказал Денис Полунчуков, член центрального штаба «Народного Фронта», координатор проекта «Путешествуем по России», журналист и телеведущий.

«В Сочи сейчас работает единственный аэропорт на юге России. Именно поэтому отдых в Сочи является наиболее удобным вариантом с точки зрения транспортной логистики: прилетел — и отдыхай. Если полететь в Сочи, а потом например переместиться в Анапу, это займет еще 8 часов», — объяснил Полунчуков журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, добавил эксперт, лето — время, когда наши туристы хотят насладиться солнцем и покупаться в море. Поэтому неудивительно, что в Сочи сейчас царит такой ажиотаж.

«Количество туристов обычно уменьшается после окончания сезона. Большая оттока происходит в конце августа, перед началом нового учебного года, а также сразу после новогодних праздников. В эти периоды обычно снижается стоимость билетов и проживания в гостиницах», — добавил собеседник.

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