Эксперт по туризму пояснил, почему отдых в Сочи становится все более популярным

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Один из ключевых факторов такой динамики — открытие местного аэропорта, рассказал Денис Полунчуков, член центрального штаба «Народного Фронта», координатор проекта «Путешествуем по России», журналист и телеведущий.
«В Сочи сейчас работает единственный аэропорт на юге России. Именно поэтому отдых в Сочи является наиболее удобным вариантом с точки зрения транспортной логистики: прилетел — и отдыхай. Если полететь в Сочи, а потом например переместиться в Анапу, это займет еще 8 часов», — объяснил Полунчуков журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Кроме того, добавил эксперт, лето — время, когда наши туристы хотят насладиться солнцем и покупаться в море. Поэтому неудивительно, что в Сочи сейчас царит такой ажиотаж.
«Количество туристов обычно уменьшается после окончания сезона. Большая оттока происходит в конце августа, перед началом нового учебного года, а также сразу после новогодних праздников. В эти периоды обычно снижается стоимость билетов и проживания в гостиницах», — добавил собеседник.