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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

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Автобусный цирк, тайная звезда Дня города и семейная кража. Омск сегодня

2 августа 2023, 14:25
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. «Натуральный цирк». Омский водитель автобуса отказывался везти пассажиров до конечной

Омичи пожаловались на работу автобуса № 95. Накануне вечером, между пассажирами и персоналом произошла конфликтная ситуация. Автобус двигался в сторону микрорайона Московка-2. Как сообщили пассажиры, у остановки «Полет» кондуктор заявила, что всем нужно выйти не позднее остановки «11-я Рабочая», так как далее водитель не собирался ехать. Многим не понравилась эта ситуация, так что персоналу предложили доехать до конечной точки и следовать после, куда им нужно, однако тогда водитель заявил, что автобус сломался.

«Натуральный цирк». Омский водитель автобуса отказывался везти пассажиров до конечной
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Новость №2. Стало известно имя секретной звезды, которая выступит перед омичами на День города

Сегодня омичам стало известно, что на Соборной площади в честь праздника выступит российская певица Ольга Серябкина. Известная певица и экс-солистка группы «Серебро» выйдет на сцену после чествования победителей и призеров Сибирского международного марафона, старт которого состоится 5 августа в 8:00.

Стало известно имя секретной звезды, которая выступит перед омичами на День города
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Новость №3. Семейная пара из Омска отправится за решетку за кражу велосипедов

Двоих омичей приговорили к срокам в колонии за кражи велосипедов. В мае и июне прошлого года 31-летний житель Омска похитил из подъездов домов 8 двухколесных транспортных средств. Велосипеды он сдал в комиссионку, а деньги потратил. В двух эпизодах злоумышленнику помогала сожительница. Женщина при этом находилась на испытательном сроке за ранее совершенное преступление.

Семейная пара из Омска отправится за решетку за кражу велосипедов
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#Анастасия Баянова#Итоги дня#Омск#Омская область
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