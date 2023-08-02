Автобусный цирк, тайная звезда Дня города и семейная кража. Омск сегодня

Омичи пожаловались на работу автобуса № 95. Накануне вечером, между пассажирами и персоналом произошла конфликтная ситуация. Автобус двигался в сторону микрорайона Московка-2. Как сообщили пассажиры, у остановки «Полет» кондуктор заявила, что всем нужно выйти не позднее остановки «11-я Рабочая», так как далее водитель не собирался ехать. Многим не понравилась эта ситуация, так что персоналу предложили доехать до конечной точки и следовать после, куда им нужно, однако тогда водитель заявил, что автобус сломался.