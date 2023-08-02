Автобусный цирк, тайная звезда Дня города и семейная кража. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Новость №1. «Натуральный цирк». Омский водитель автобуса отказывался везти пассажиров до конечной
Омичи пожаловались на работу автобуса № 95. Накануне вечером, между пассажирами и персоналом произошла конфликтная ситуация. Автобус двигался в сторону микрорайона Московка-2. Как сообщили пассажиры, у остановки «Полет» кондуктор заявила, что всем нужно выйти не позднее остановки «11-я Рабочая», так как далее водитель не собирался ехать. Многим не понравилась эта ситуация, так что персоналу предложили доехать до конечной точки и следовать после, куда им нужно, однако тогда водитель заявил, что автобус сломался.
Новость №2. Стало известно имя секретной звезды, которая выступит перед омичами на День города
Сегодня омичам стало известно, что на Соборной площади в честь праздника выступит российская певица Ольга Серябкина. Известная певица и экс-солистка группы «Серебро» выйдет на сцену после чествования победителей и призеров Сибирского международного марафона, старт которого состоится 5 августа в 8:00.
Новость №3. Семейная пара из Омска отправится за решетку за кражу велосипедов
Двоих омичей приговорили к срокам в колонии за кражи велосипедов. В мае и июне прошлого года 31-летний житель Омска похитил из подъездов домов 8 двухколесных транспортных средств. Велосипеды он сдал в комиссионку, а деньги потратил. В двух эпизодах злоумышленнику помогала сожительница. Женщина при этом находилась на испытательном сроке за ранее совершенное преступление.