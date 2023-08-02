Андрей Воробьев: Очистные сооружения в Щелкове запустят раньше срока

«Сюда инвестировано порядка 18 миллиардов рублей. Спасибо строителям — сдают объект досрочно. Это очень масштабная программа в рамках национального проекта, которая просто спасла огромное количество городов Подмосковья», — отметил Андрей Воробьев. Он также указал, что правительство поддержало инициативу по модернизации очистных сооружений в Дубне и Серпухове, а за ними последует реконструкция сооружений в Павловском Посаде. Везде, по словам губернатора, будут задействованы современные технологические решения. Об этом сообщает mosregtoday.