Андрей Воробьев: Очистные сооружения в Щелкове запустят раньше срока

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«Сюда инвестировано порядка 18 миллиардов рублей. Спасибо строителям — сдают объект досрочно. Это очень масштабная программа в рамках национального проекта, которая просто спасла огромное количество городов Подмосковья», — отметил Андрей Воробьев. Он также указал, что правительство поддержало инициативу по модернизации очистных сооружений в Дубне и Серпухове, а за ними последует реконструкция сооружений в Павловском Посаде. Везде, по словам губернатора, будут задействованы современные технологические решения. Об этом сообщает mosregtoday.
Щелковские очистные сооружения остаются одними из крупнейших в РФ в целом и в Подмосковном регионе в частности: в зоне их обслуживания четыре муниципалитета с более чем 700 тыс. жителей. Объект возведен более полувека назад и из-за серьезной изношенности перестал выдерживать нагрузку, что привело к возникновению неприятного запаха.
Объект будет восстановлен в рамках национального проекта «Экология». Изначально завершение работ по проекту запланировано на 2024 год, но уже сейчас намеченные работы выполнены на 99%.
Известно, что на объекте целиком обновлена система, обеспечено ультрафиолетовое обеззараживание, усовершенствованы технологии очистки. Мощность объекта увеличилась на четверть.
Глава Подмосковья особо отметил, что оборудование, установленное на очистных сооружениях, является полностью отечественным и во многих случаях было выпущено в Подмосковье. Все очистные станции, по словам Воробьева, возводят с запасом мощности и учетом дальнейшего развития территории.
В апреле уже прошел пробный запуск подачи воды в режиме пусконаладочных работ в объеме 80 тысяч кубометров в сутки. Сейчас мощность нарастили до 160 тысяч кубометров в сутки. В ноябре собираются вывести объект на полную мощность — 400 тысяч кубометров в сутки.