Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Изображение материала

Задушили и пырнули ножом. Двое омских бомжей подозреваются в убийстве мужчины

1 августа 2023, 12:26
Фото: СУ СК РФ по Омской области

В Омске в жестоком убийстве мужчины подозревают двух бомжей

СУ СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела неизвестного мужчины со связанными руками.

Труп был найден 27 июля около 15 часов в лесополосе недалеко от реки Иртыш, в районе бассейна «Олимпийский», сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверки установлено, что к убийству причастны двое мужчин без определенного места жительства. По инициативе следствия их заключили под стражу до выяснения всех деталей произошедшего.

По версии сотрудников следственных органов, после совместного распития алкоголя подозреваемые избили, пырнули ножом в грудь и задушили потерпевшего за оскорбление.

Сейчас проводится установка обстоятельств преступления, за которое предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы.

Омичу грозит вплоть до пожизненного заключения за убийство двух собутыльников
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Убийство#Жестокое убийство#Следком#Следователи#Следствие#Следственный комитет#Стража
Подпишитесь
Стал известен претендент на застройку нового микрорайона на Северных в Омске
Сегодня, 10:17
Омский депимущества снова судится с «Кедром» из-за торгового центра в парке
Сегодня, 06:39
Придется демонтировать? В Омске строителю причала в Просторном выдвинули требования
Сегодня, 05:11
Олега Зарембу назначили главой областной комиссии по государственной тайне
Сегодня, 09:55
Архитектурная доминанта. Омичам показали, как будет выглядеть больница на Левобережье
Сегодня, 08:15
Омская «реновация». Ради нового микрорайона в Центральном округе снесут сотни домов
Сегодня, 03:15