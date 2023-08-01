Задушили и пырнули ножом. Двое омских бомжей подозреваются в убийстве мужчины

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Труп был найден 27 июля около 15 часов в лесополосе недалеко от реки Иртыш, в районе бассейна «Олимпийский», сообщает пресс-служба ведомства.
В результате проверки установлено, что к убийству причастны двое мужчин без определенного места жительства. По инициативе следствия их заключили под стражу до выяснения всех деталей произошедшего.
По версии сотрудников следственных органов, после совместного распития алкоголя подозреваемые избили, пырнули ножом в грудь и задушили потерпевшего за оскорбление.
Сейчас проводится установка обстоятельств преступления, за которое предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы.