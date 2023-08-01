Задержан насильник, сексуально посягавший на школьниц в детском лагере

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Подозреваемый, 49-летний Геннадий Измайлов, безработный, вошел в комнату отдыха, где находились девочки в возрасте 10-12 лет. Четыре из них являются ученицами из ДНР, а одна — из Московской области, пишет Pravda.Ru.
В настоящее время следователи уже задержали насильника и начали проводить расследование по этому делу. Были также возбуждены уголовные дела.
Также ведется работа по выяснению того, как подозреваемый смог проникнуть в детский лагерь. Оказывается, что ранее он уже привлекался к ответственности за проникновение в жилые помещения, употребление алкоголя и наркотиков.