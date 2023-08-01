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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Задержан насильник, сексуально посягавший на школьниц в детском лагере

1 августа 2023, 08:34
В детский лагерь «Счастливое детство» в Анапе проник мужчина из Воронежской области, который совершил непристойные действия с пятью школьницами. По информации Telegram-канала Shot, этот инцидент был зафиксирован.

 

Подозреваемый, 49-летний Геннадий Измайлов, безработный, вошел в комнату отдыха, где находились девочки в возрасте 10-12 лет. Четыре из них являются ученицами из ДНР, а одна — из Московской области, пишет Pravda.Ru.

В настоящее время следователи уже задержали насильника и начали проводить расследование по этому делу. Были также возбуждены уголовные дела.

Также ведется работа по выяснению того, как подозреваемый смог проникнуть в детский лагерь. Оказывается, что ранее он уже привлекался к ответственности за проникновение в жилые помещения, употребление алкоголя и наркотиков.

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