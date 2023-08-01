Врач Уланкина: эндометриоз может привести к бесплодию

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Специалист объяснила, что это заболевание часто не проявляется симптомами и может развиваться незаметно на протяжении многих лет. Хроническое воспаление в органах малого таза мешает благоприятному зачатию и уменьшает вероятность беременности, пишет 360tv.ru.
Врач отметила, что в большинстве случаев эндометриоз можно лечить, однако иногда женщина с этим диагнозом может стать мамой только через процедуры ЭКО.