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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Врач Уланкина: эндометриоз может привести к бесплодию

1 августа 2023, 14:11
Акушер-гинеколог Ольга Уланкина рассказала о серьезном нарушении репродуктивной функции — эндометриозе, который может привести к бесплодию.

Специалист объяснила, что это заболевание часто не проявляется симптомами и может развиваться незаметно на протяжении многих лет. Хроническое воспаление в органах малого таза мешает благоприятному зачатию и уменьшает вероятность беременности, пишет 360tv.ru.

Врач отметила, что в большинстве случаев эндометриоз можно лечить, однако иногда женщина с этим диагнозом может стать мамой только через процедуры ЭКО.

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