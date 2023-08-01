В Омской области семья попросила защиты от нападений банды у главы СК Бастрыкина

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
В Следственном Комитете РФ рассказали о сложной ситуации жительницы рабочего поселка Тевриз Омской области. Она попросила помощи у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
Как выяснилось, уже неоднократно ее дом поджигали и совершали другие нападения на семью женщины. По ее словам, в Тевризе орудует группировка злоумышленников. Местная жительница регулярно обращалась в органы внутренних дел и прокуратуру, однако какой-либо защиты или привлечения хулиганов к уголовной ответственности не следовало.
По итогу отчаявшаяся женщина решила обратиться в Следственный Комитет РФ. Глава регионального ведомства Олег Винников получил поручение от Александра Бастрыкина запустить процессуальную проверку. После следователи должны представить подробный доклад о ее результатах.
Ранее Город55 писал о процессе расселения дома по улице Иркутский тупик в Привокзальном поселке Омска. Весной этого года в бараке рухнула крыша, но жильцов еще не расселили. В связи с этим омские следователи проводят дополнительную проверку из-за нарушения прав горожан.