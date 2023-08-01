В Омской области семья попросила защиты от нападений банды у главы СК Бастрыкина

Как выяснилось, уже неоднократно ее дом поджигали и совершали другие нападения на семью женщины. По ее словам, в Тевризе орудует группировка злоумышленников. Местная жительница регулярно обращалась в органы внутренних дел и прокуратуру, однако какой-либо защиты или привлечения хулиганов к уголовной ответственности не следовало.