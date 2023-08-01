В Омской области пьяный мужчина угнал машину у односельчанина и врезался в дерево

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
30 июля в полицию обратился 54-летний житель Крутинского района и сообщил о пропаже автомобиля «Nissan X-Trail» с территории его участка.
На месте происшествия следственная группа установила, что иномарка находилась в гараже с оставленным ключом в замке зажигания. Важную информацию сообщили местные жители: ночью машина передвигалась по селу. Однако кто именно находился за рулем, очевидцы сказать не смогли.
Во время обследования населенного пункта сотрудники ОГИБДД заметили пропавший автомобиль, который свернул на проселочную дорогу, и начали преследование. Через 10 км водитель угнанной иномарки не справился с управлением и съехал в кювет, прямо в березу.
За рулем оказался 19-летний парень в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее он уже был судим за имущественные преступления. На допросе задержанный рассказал, что заинтересовался машиной еще днем, а ночью вернулся за ней, чтобы покататься со своей знакомой.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба управления МВД России по Омской области.