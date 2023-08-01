В Омской области пьяный мужчина угнал машину у односельчанина и врезался в дерево

За рулем оказался 19-летний парень в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее он уже был судим за имущественные преступления. На допросе задержанный рассказал, что заинтересовался машиной еще днем, а ночью вернулся за ней, чтобы покататься со своей знакомой.