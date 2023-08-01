Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Изображение материала

В Омской области пьяный мужчина угнал машину у односельчанина и врезался в дерево

1 августа 2023, 11:14
Фото: Управление МВД России по Омской области
В Крутинском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне иномарки.

30 июля в полицию обратился 54-летний житель Крутинского района и сообщил о пропаже автомобиля «Nissan X-Trail» с территории его участка.

На месте происшествия следственная группа установила, что иномарка находилась в гараже с оставленным ключом в замке зажигания. Важную информацию сообщили местные жители: ночью машина передвигалась по селу. Однако кто именно находился за рулем, очевидцы сказать не смогли.

Во время обследования населенного пункта сотрудники ОГИБДД заметили пропавший автомобиль, который свернул на проселочную дорогу, и начали преследование. Через 10 км водитель угнанной иномарки не справился с управлением и съехал в кювет, прямо в березу.

За рулем оказался 19-летний парень в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее он уже был судим за имущественные преступления. На допросе задержанный рассказал, что заинтересовался машиной еще днем, а ночью вернулся за ней, чтобы покататься со своей знакомой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба управления МВД России по Омской области.

Фото: Управление МВД России по Омской области
Омич разочаровался в неудачном угоне авто и ушел домой пешком
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Угон#Угон автомобиля#Угон иномарки#Подозреваемый#Задержан подозреваемый#Полиция#Полицейские#Автомобиль#Омская область#Омск
Подпишитесь
Стал известен претендент на застройку нового микрорайона на Северных в Омске
Сегодня, 10:17
Омский депимущества снова судится с «Кедром» из-за торгового центра в парке
Сегодня, 06:39
Придется демонтировать? В Омске строителю причала в Просторном выдвинули требования
Сегодня, 05:11
Олега Зарембу назначили главой областной комиссии по государственной тайне
Сегодня, 09:55
Архитектурная доминанта. Омичам показали, как будет выглядеть больница на Левобережье
Сегодня, 08:15
Омская «реновация». Ради нового микрорайона в Центральном округе снесут сотни домов
Сегодня, 03:15