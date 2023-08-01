В Челябинске Владимир Чискидов признал свою вину перед судом

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Несмотря на это, маньяк утверждает, что отношения с девушкой, которую он держал в плену в течение 14 лет, были основаны на любви. Однако жертва, 33-летняя Екатерина, которую он насиловал и держал в заложниках, не разделяет его точки зрения, пишет Общественная служба новостей.
Суд принял решение арестовать Чискидова на два месяца. В ходе общения с журналистами, он утверждал, что не совершал насилия над своей жертвой, и все происходившее было основано на их общей любви, отрицая любые неправильные действия.
Согласно данным, осенью 2009 года Чискидов познакомился с Екатериной, жительницей Челябинска, и удерживал её в своём доме все эти годы. После обострения его психического состояния, маньяка госпитализировали, и в это время его жертве удалось сбежать. Кроме того, ему было приписано участие в убийстве местной жительницы в 2011 году, а её тело он расчленил и закопал в погребе.