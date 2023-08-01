Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

В Челябинске Владимир Чискидов признал свою вину перед судом

1 августа 2023, 14:45
В ходе процесса в суде над челябинским маньяком Владимиром Чискидовым произошла эмоциональная сцена — он расплакался и признал свою вину.

Несмотря на это, маньяк утверждает, что отношения с девушкой, которую он держал в плену в течение 14 лет, были основаны на любви. Однако жертва, 33-летняя Екатерина, которую он насиловал и держал в заложниках, не разделяет его точки зрения, пишет Общественная служба новостей.

Суд принял решение арестовать Чискидова на два месяца. В ходе общения с журналистами, он утверждал, что не совершал насилия над своей жертвой, и все происходившее было основано на их общей любви, отрицая любые неправильные действия.

Согласно данным, осенью 2009 года Чискидов познакомился с Екатериной, жительницей Челябинска, и удерживал её в своём доме все эти годы. После обострения его психического состояния, маньяка госпитализировали, и в это время его жертве удалось сбежать. Кроме того, ему было приписано участие в убийстве местной жительницы в 2011 году, а её тело он расчленил и закопал в погребе.

Подпишитесь
Стал известен претендент на застройку нового микрорайона на Северных в Омске
Сегодня, 10:17
Омский депимущества снова судится с «Кедром» из-за торгового центра в парке
Сегодня, 06:39
Придется демонтировать? В Омске строителю причала в Просторном выдвинули требования
Сегодня, 05:11
Олега Зарембу назначили главой областной комиссии по государственной тайне
Сегодня, 09:55
Архитектурная доминанта. Омичам показали, как будет выглядеть больница на Левобережье
Сегодня, 08:15
Омская «реновация». Ради нового микрорайона в Центральном округе снесут сотни домов
Сегодня, 03:15