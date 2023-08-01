В Челябинске Владимир Чискидов признал свою вину перед судом

Согласно данным, осенью 2009 года Чискидов познакомился с Екатериной, жительницей Челябинска, и удерживал её в своём доме все эти годы. После обострения его психического состояния, маньяка госпитализировали, и в это время его жертве удалось сбежать. Кроме того, ему было приписано участие в убийстве местной жительницы в 2011 году, а её тело он расчленил и закопал в погребе.