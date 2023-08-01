Скумбрия — самая полезная рыба для поддержания здоровья, говорит врач-диетолог

Скумбрия является самой полезной рыбой для поддержания здоровья. Она содержит омега-3 жирные кислоты и белок, которые являются важными строительными материалами для нашего организма. Более того, в рыбе также есть витамин D, который играет важную роль в поддержании иммунной системы, пишет 360tv.ru.