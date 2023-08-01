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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Скумбрия — самая полезная рыба для поддержания здоровья, говорит врач-диетолог

1 августа 2023, 12:48
Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о полезных свойствах скумбрии. Она отметила, что эта рыба богата большим количеством витаминов и микроэлементов.

Скумбрия является самой полезной рыбой для поддержания здоровья. Она содержит омега-3 жирные кислоты и белок, которые являются важными строительными материалами для нашего организма. Более того, в рыбе также есть витамин D, который играет важную роль в поддержании иммунной системы, пишет 360tv.ru.

Регулярное употребление скумбрии также может помочь предотвратить развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инсульт и инфаркт, отметила медик.

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