Скумбрия — самая полезная рыба для поддержания здоровья, говорит врач-диетолог

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Скумбрия является самой полезной рыбой для поддержания здоровья. Она содержит омега-3 жирные кислоты и белок, которые являются важными строительными материалами для нашего организма. Более того, в рыбе также есть витамин D, который играет важную роль в поддержании иммунной системы, пишет 360tv.ru.
Регулярное употребление скумбрии также может помочь предотвратить развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инсульт и инфаркт, отметила медик.