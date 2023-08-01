Российские психологи призвали запретить сайты знакомств

Тем не менее, есть люди, которым сервисы знакомств могут быть полезны. Например, для тех, у кого нет времени на встречи или для тех, кому сложно сделать первый шаг в общении с новыми людьми. Однако, Коридзе подчеркивает, что необходим контроль над такими приложениями, чтобы каждый профиль был тщательно проверен, и мошенники не могли легко обманывать потенциальных жертв.