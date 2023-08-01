Российские психологи призвали запретить сайты знакомств

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Специалисты отмечают, что на платформах для знакомств часто встречаются аферисты и люди, преследующие собственную выгоду. Психолог Алена Ходош рассказывает, что многие женщины обращаются к ней после неприятных знакомств в интернете, которые наносят им психологическую боль. Они теряют желание продолжать общение и строить отношения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Проблема заключается в том, что в онлайн-знакомствах не всегда понятно, с кем вы общаетесь, и фотографии могут не соответствовать реальности. Некоторые люди используют знакомства для мошенничества или только из низменного сексуального интереса, отмечает специалист.
Ходош предлагает запретить сайты знакомств и создать специальный комитет, включающий экспертов из разных областей, таких как психология, информационные технологии и контролирующие органы власти, например, Роскомнадзор. Она утверждает, что при офлайн-знакомствах риски попасть на мошенничество гораздо меньше. В реальной жизни вы можете быстрее понять, подходит ли вам человек, что позволяет сэкономить деньги, время и эмоциональные ресурсы.
Психолог Александр Коридзе согласен с коллегой. Он отмечает, что при знакомстве на мероприятиях, таких как выставки, тренинги, квесты или курсы, гораздо проще найти человека, который подходит вам по интересам. Это позволяет строить более гармоничные отношения в будущем.
Коридзе также добавляет, что сайты знакомств негативно влияют на человека с психологической точки зрения. Он утверждает, что используя такие сайты, человек может получить ложное представление о своей ценности и отношениях с другими людьми. Это может привести к снижению самооценки или завышенной самооценке.
Тем не менее, есть люди, которым сервисы знакомств могут быть полезны. Например, для тех, у кого нет времени на встречи или для тех, кому сложно сделать первый шаг в общении с новыми людьми. Однако, Коридзе подчеркивает, что необходим контроль над такими приложениями, чтобы каждый профиль был тщательно проверен, и мошенники не могли легко обманывать потенциальных жертв.