РЭО: Валуев, Конюхов и Разуваева стали членами жюри «Зеленой премии»

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, «Зеленая премия», которая проводится ежегодно, направлена на выявление лучших из лучших, а также на привлечение внимания граждан к вопросам экологии, в том числе к теме формирования экономики замкнутого цикла и реформе сферы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Он подчеркнул, что перед организаторами конкурса стоит цель сделать экологически активными как можно больше людей, перенять осознанную модель потребления. Премия показывает, что в Российской Федерации таких людей очень много и они создают прекрасные проекты.