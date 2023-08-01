РЭО: Валуев, Конюхов и Разуваева стали членами жюри «Зеленой премии»

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Они оценят лучшие экологические проекты россиян и российских компаний.
По сообщению издания 56orb.ru, в рамках «Зеленой премии» будут определены лучшие отраслевые компании, бренды, общественные, образовательные, культурные организации, экологические активисты, которые внесли вклад в формирование новой модели осознанного потребления в Российской Федерации. Цель конкурса заключается в том числе в выявлении проектов, которые способствуют развитию в стране экономики замкнутого цикла.
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, «Зеленая премия», которая проводится ежегодно, направлена на выявление лучших из лучших, а также на привлечение внимания граждан к вопросам экологии, в том числе к теме формирования экономики замкнутого цикла и реформе сферы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Он подчеркнул, что перед организаторами конкурса стоит цель сделать экологически активными как можно больше людей, перенять осознанную модель потребления. Премия показывает, что в Российской Федерации таких людей очень много и они создают прекрасные проекты.
«Для того чтобы определить лучших, мы сформировали крепкий состав жюри. Его членами стали специалисты, общественники и представители органов власти, чья деятельность связана с вопросами экологии и посвящена улучшению качества жизни наших граждан», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Оценивать лучшие проекты конкурса будут советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель Роскачества Максим Протасов, первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.
Участники конкурса представят проекты в пяти номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты». Еще одна номинация «Регионы России» будет закрытой, в ней примут участие субъекты РФ.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что принять участие в конкурсе «Зеленая премия» смогут россияне в возрасте старше 14 лет, юридические лица, общественные организации, представители региональных властей, региональные операторы по обращению с ТКО. Отдельно будет оцениваться деятельность субъектов государства в сфере экологии.