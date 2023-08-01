Прокуратура выявила больше сотни нарушений в омских детдомах и школах-интернатах

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В прокуратуре Омской области рассказали об итогах проверки в школах-интернатах, социально-реабилитационных центрах и детских домах. По информации надзорного ведомства, не во всех учреждениях были созданы условия для проживания и обучения детей.
Так, сотрудники прокуратуры нашли нарушения в организации питания. При хранении продуктов не были соблюдены требования. Работники столовых использовали несоответствующие посуду, инвентарь, оборудования. А в некоторых учреждениях не доставало необходимых для детей лекарств и медицинских аппаратов.
Однако на этом нарушения не кончились. Их нашли и при проверке пожарной и антитеррористической безопасности. В общей сложности прокуратура выявила больше 150 нарушений закона.
В 24 случаях были внесены представления. К дисциплинарной ответственности при этом привлекли 13 сотрудников учреждений, а семь будут нести административную ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
Как добавили в пресс-центре надзорного ведомства, прокуратура проконтролирует, чтобы во всех домах-интернатах, центрах и детских домах устранили нарушения.
Ранее Город55 писал об организованной прокуратурой проверке на фоне жалоб, касающихся социальных выплат. Появилась информация о том, что дети-сироты в Омской области не получают положенной материальной поддержки.