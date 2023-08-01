Придется демонтировать? В Омске строителю причала в Просторном выдвинули требования

27 июля в «Гидротранссервис» направили предприсание о необходимости оформить в установленном порядке ордер на производство работ. Напомним, что бетонный забор, простирающийся на много километров, появился вокруг земельных участков 55:36:200401:1649, 55:36:200401:1650, 55:36:200401:1651, 55:36:200401:1652. Землю фирма получила в аренду для реализации инвестпроекта — «Создание логистического центра по хранению, перевалке, транспортировке внутренним водным транспортом и реализации нерудных строительных материалов».