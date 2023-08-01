Придется демонтировать? В Омске строителю причала в Просторном выдвинули требования

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История о строительстве причала рядом с коттеджным поселком Просторный ООО «Гидротранссервис» получила продолжение. Как стало известно Городу55, департамент контроля городской администрации выдвинул в адрес компании, зарегистрированной в Санкт-Петербурге, новые требования.
27 июля в «Гидротранссервис» направили предприсание о необходимости оформить в установленном порядке ордер на производство работ. Напомним, что бетонный забор, простирающийся на много километров, появился вокруг земельных участков 55:36:200401:1649, 55:36:200401:1650, 55:36:200401:1651, 55:36:200401:1652. Землю фирма получила в аренду для реализации инвестпроекта — «Создание логистического центра по хранению, перевалке, транспортировке внутренним водным транспортом и реализации нерудных строительных материалов».
Ответ депконтроля от 31 июля 2023 года, полученный местным жителем Просторного, подтверждает, что «Гидротранссервис» построил забор и роет котлован на берегу Иртыша, не получив специальное разрешение.
«По состоянию на 24 июля 2023 года ООО „Гидротранссервис“ за ордером (актом работ, выполненных без ордера) на производство земляных работ, связанных с установкой ограждения на земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:200401:1649, 55:36:200401:1650, 55:36:200401:1651, 55:36:200401:1652, в департамент не обращалось», — сообщили в ведомстве.
Теперь у компании Юрия Рыжевского будет 30 дней на оформление ордера. Если этого не произойдет, бетонный забор нужно будет демонтировать.
Отметим, что департамент контроля отказывается от выездной проверки, ссылаясь на ответ прокуратуры, что никакой угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью людей нет, а значит отсутствует и необходимость принятия органом контроля неотложных мер.
Тем не менее, по информации Города55, работы по строительству причала в Просторном в настоящий момент временно приостановили.