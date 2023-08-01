Правоохранители в Карелии задержали двух подозреваемых в убийстве шести человек

Полиция прибыла на место пожара, произошедшего в селе Деревянное, расположенном в Карелии. В доме были обнаружены тела двух мужчин. В дальнейшем были найдены еще четыре тела с ножевыми ранениями. Личности погибших на данный момент устанавливаются правоохранительными органами. Вероятно, причиной этой трагедии стал конфликт в быту.