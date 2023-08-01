Правоохранители в Карелии задержали двух подозреваемых в убийстве шести человек

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Сотрудники полиции незамедлительно выявили и задержали подозреваемых. Им оказались двое жителей района в возрасте 37 и 38 лет, имеющие ранее судимости. В момент задержания они находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в официальном сообщении, пишет ФедералПресс.
Полиция прибыла на место пожара, произошедшего в селе Деревянное, расположенном в Карелии. В доме были обнаружены тела двух мужчин. В дальнейшем были найдены еще четыре тела с ножевыми ранениями. Личности погибших на данный момент устанавливаются правоохранительными органами. Вероятно, причиной этой трагедии стал конфликт в быту.