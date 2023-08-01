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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

Правоохранители в Карелии задержали двух подозреваемых в убийстве шести человек

1 августа 2023, 09:18
Правоохранительные органы в Карелии подозревают двух местных граждан в убийстве шести человек. По информации пресс-службы МВД РФ, задержанные пытались скрыть следы преступления, подожгли дом.

Сотрудники полиции незамедлительно выявили и задержали подозреваемых. Им оказались двое жителей района в возрасте 37 и 38 лет, имеющие ранее судимости. В момент задержания они находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в официальном сообщении, пишет ФедералПресс.

Полиция прибыла на место пожара, произошедшего в селе Деревянное, расположенном в Карелии. В доме были обнаружены тела двух мужчин. В дальнейшем были найдены еще четыре тела с ножевыми ранениями. Личности погибших на данный момент устанавливаются правоохранительными органами. Вероятно, причиной этой трагедии стал конфликт в быту.

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