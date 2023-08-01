Погрузка на сети ОАО «РЖД» в июле достигла 103,1 млн тонн

Posted 1 августа, 16:27
Published 1 августа, 16:27
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Сообщается, что за июль 2023 года грузооборот вырос на 2,7% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, достигнув 219,8 миллиарда тарифных тонно-километров, а оборот грузов с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,4% и достиг объема в 271,8 миллиарда тонно-километров.
Погрузка за январь–июль 2023 года, согласно оперативной информации, составила 722,2 миллиона тонн, что на 0,7% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.
Итого железными дорогами проведены погрузки:
каменного угля — 207,5 миллиона тонн (+1,8% к январю–июлю 2022 года);
кокса — 6,6 миллиона тонн (+9,5%);
нефти и нефтепродуктов — 122,6 миллиона тонн (-2%);
руды железной и марганцевой — 66,7 миллиона тонн (-1,4%);
черных металлов — 39,6 миллиона тонн (-1,4%);
лома черных металлов — 7,5 миллиона тонн (+2,4%);
химических и минеральных удобрений — 36,4 миллиона тонн (+2,1%);
цемента — 14,5 миллиона тонн (-0,7%);
лесных грузов — 16,1 миллиона тонн (-20,8%);
зерна — 17,4 миллиона тонн (+45,4%);
строительных грузов — 78,4 миллиона тонн (+3,6%);
руды цветной и серного сырья — 10,5 миллиона тонн (-2,5%);
химикатов и соды — 12,6 миллиона тонн (-7,7%);
промышленного сырья и формовочных материалов — 17,5 миллиона тонн (-8,1%);
остальных, в том числе грузов в контейнерах, — 68,3 миллиона тонн (+4,6%).
Грузооборот за январь–июль 2023 года по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года нарастили на 1,6%: он составил 1557,5 миллиарда тарифных тонно-километров. Оборот грузов с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 0,7% и достиг 1935 миллиардов тонно-километров.