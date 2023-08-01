Памятник основателю Омска Бухгольцу планируют установить сегодня ночью

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Конную скульптуру основателя Омска Ивана Бухгольца планируют установить на постамент в ночь с 1 на 2 августа. Об этом сообщил автор работы Михаил Минин в социальных сетях.
«Бухгольц полностью подготовлен для монтажа на постамент. Все работы по сборке скульптуры завершены. Последнее, что сделали с фигурой — это нанесли воск тонким слоем для защиты от внешней среды, — добавил скульптор.
Памятник установят на Иртышской набережной напротив магазина «Океан». Торжественное открытие пройдет 4 августа в 18:00.
Стоимость изготовления монумента составляет около 30 млн рублей. Проект профинансировал меценат — группа компаний «Титан». Монумент отлили из бронзы в Екатеринбурге.