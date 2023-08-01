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Памятник основателю Омска Бухгольцу планируют установить сегодня ночью

1 августа 2023, 08:58
Фото: Иван Минин / Предоставлено Городу55
Бронзовую скульптуру полностью собрали и покрыли воском для защиты от влаги.

Конную скульптуру основателя Омска Ивана Бухгольца планируют установить на постамент в ночь с 1 на 2 августа. Об этом сообщил автор работы Михаил Минин в социальных сетях.

«Бухгольц полностью подготовлен для монтажа на постамент. Все работы по сборке скульптуры завершены. Последнее, что сделали с фигурой — это нанесли воск тонким слоем для защиты от внешней среды, — добавил скульптор.

Памятник установят на Иртышской набережной напротив магазина «Океан». Торжественное открытие пройдет 4 августа в 18:00.

Фото: Михаил Минин

Стоимость изготовления монумента составляет около 30 млн рублей. Проект профинансировал меценат — группа компаний «Титан». Монумент отлили из бронзы в Екатеринбурге.

В Омск привезли скульптуру основателя города Ивана Бухгольца
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#Евгений Игишев#Михаил Минин#Скульптура#Конная скульптура#Иван Бухгольц#Памятник#Исторический памятник#Общество#Город#Омск#Омская область
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