Омич из ЧВК «Вагнер» потерял 790 тысяч в сауне с проститутками

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Омич из ЧВК «Вагнер» лишился крупной суммы после похода в сауну в Москве. Об этом сообщил сегодня, 1 августа, телеграм-канал «Baza». Житель Омска Денис Кузьмин обратился к московским полицейским с заявлением о краже денег.
Кузьмин возвращался домой в Омск после завершения полугодового контракта с частной военной компанией «Вагнер». В ЧВК он попал в январе из омской колонии, где сидел срок за убийство. Находясь в Москве, он позвонил своему бывшему сокамернику Денису Суздалеву. Мужчины договорились сходить в сауну.
Как рассказал потерпевший, в сауне приятели вызвали проституток. Около полуночи Кузьмин уснул, а когда проснулся, то ни товарища, ни девушек легкого поведения в номере не было. Вместе с ними из кармана потерпевшего пропали и 790 тысяч, которые он заработал за время контракта с ЧВК.
Кузьмин рассказал, что позвонил Суздалеву, но тот ответил, что находится в аэропорту Шереметьево, после чего поспешил закончить разговор в грубой форме, а затем и вовсе отключил телефон. Боец ЧВК обратился с заявлением в полицию.