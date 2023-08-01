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Омич из ЧВК «Вагнер» потерял 790 тысяч в сауне с проститутками

1 августа 2023, 11:03
Фото: 1MI
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По предварительным данным, деньги у военнослужащего украл приятель, с которым они ранее отбывали наказание в колонии.

Омич из ЧВК «Вагнер» лишился крупной суммы после похода в сауну в Москве. Об этом сообщил сегодня, 1 августа, телеграм-канал «Baza». Житель Омска Денис Кузьмин обратился к московским полицейским с заявлением о краже денег.

Кузьмин возвращался домой в Омск после завершения полугодового контракта с частной военной компанией «Вагнер». В ЧВК он попал в январе из омской колонии, где сидел срок за убийство. Находясь в Москве, он позвонил своему бывшему сокамернику Денису Суздалеву. Мужчины договорились сходить в сауну.

Как рассказал потерпевший, в сауне приятели вызвали проституток. Около полуночи Кузьмин уснул, а когда проснулся, то ни товарища, ни девушек легкого поведения в номере не было. Вместе с ними из кармана потерпевшего пропали и 790 тысяч, которые он заработал за время контракта с ЧВК.

Кузьмин рассказал, что позвонил Суздалеву, но тот ответил, что находится в аэропорту Шереметьево, после чего поспешил закончить разговор в грубой форме, а затем и вовсе отключил телефон. Боец ЧВК обратился с заявлением в полицию.

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#Евгений Игишев#ЧВК "Вагнер"#Военнослужащий#Сво#Участник СВО#Боец СВО#Проститутки#Полиция#Общество#Происшествия#Омск#Омская область
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