Омич из ЧВК «Вагнер» потерял 790 тысяч в сауне с проститутками

Как рассказал потерпевший, в сауне приятели вызвали проституток. Около полуночи Кузьмин уснул, а когда проснулся, то ни товарища, ни девушек легкого поведения в номере не было. Вместе с ними из кармана потерпевшего пропали и 790 тысяч, которые он заработал за время контракта с ЧВК.