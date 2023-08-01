Олега Зарембу назначили главой областной комиссии по государственной тайне

Отметим, что для Зарембы это не единственное изменение полномочий в последние дни. В субботу стало известно, что вице-губернатора «отодвинут» от решения кадровых вопросов: он не будет согласовывать указы главы региона о назначениях и служебных проверках, без его участия будут приниматься решения о награждениях, надбавках к зарплате, о создании рабочих и экспертных групп.