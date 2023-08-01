Олега Зарембу назначили главой областной комиссии по государственной тайне

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал вчера, 31 июля, указ, касающийся межведомственной экспертной комиссии Омской области по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания носителей, содержащих государственную тайну».
Из этого документа, в частности, следует, что в состав комиссии будут включены Денис Кондрахин (сотрудник УФСБ России по Омской области) и Елена Генова (исполняющая обязанности представителя МИД РФ в Омске). Региональный министр культуры Юрий Трофимов теперь заместитель председателя комиссии, а вице-губернатора Олега Зарембу повышают из замов в председатели.
Отдельный пункт — «исключить Бойко Валерия Петровича, Дернову Татьяну Васильевну, Стрельца Алексея Александровича».
Отметим, что для Зарембы это не единственное изменение полномочий в последние дни. В субботу стало известно, что вице-губернатора «отодвинут» от решения кадровых вопросов: он не будет согласовывать указы главы региона о назначениях и служебных проверках, без его участия будут приниматься решения о награждениях, надбавках к зарплате, о создании рабочих и экспертных групп.