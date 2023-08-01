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Published Сегодня, 09:55

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Олега Зарембу назначили главой областной комиссии по государственной тайне

1 августа 2023, 09:55
Фото: Город55
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В то же время вице-губернатора отстранили от кадровых вопросов.

Исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал вчера, 31 июля, указ, касающийся межведомственной экспертной комиссии Омской области по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания носителей, содержащих государственную тайну».

Из этого документа, в частности, следует, что в состав комиссии будут включены Денис Кондрахин (сотрудник УФСБ России по Омской области) и Елена Генова (исполняющая обязанности представителя МИД РФ в Омске). Региональный министр культуры Юрий Трофимов теперь заместитель председателя комиссии, а вице-губернатора Олега Зарембу повышают из замов в председатели.

Отдельный пункт — «исключить Бойко Валерия Петровича, Дернову Татьяну Васильевну, Стрельца Алексея Александровича».

Отметим, что для Зарембы это не единственное изменение полномочий в последние дни. В субботу стало известно, что вице-губернатора «отодвинут» от решения кадровых вопросов: он не будет согласовывать указы главы региона о назначениях и служебных проверках, без его участия будут приниматься решения о награждениях, надбавках к зарплате, о создании рабочих и экспертных групп.

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#Николай Эйхвальд#Областное правительство#Политика#Новости#Олег Заремба
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