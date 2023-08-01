Одно убийство — три жертвы. Омичку, убившую мужа на глазах у ребенка, наказали

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Следствие установило, что 25 декабря 2022 года в частном доме в селе Андреевка женщина нанесла мужу ножевые ранения, от которых он скончался. Также был ранен знакомый, который пытался предотвратить преступление.
За этим процессом наблюдал 6-летний сын обвиняемой. По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы он получил психологическую травму, на фоне которой развилось психическое расстройство.
После преступления женщина была задержана и помещена под домашний арест. Ее дети были изъяты и сейчас находятся в социальном учреждении.
Пресс-служба СУ СК РФ по Омской области также отмечает, что обвиняемая вину не признала, пояснив, что мужчины сами причинили друг другу телесные повреждения.
Расследование завершено, материалы следствия готовятся к передаче в суд. Наказание за подобное преступление предусмотрено п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему).