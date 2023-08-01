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Одно убийство — три жертвы. Омичку, убившую мужа на глазах у ребенка, наказали

1 августа 2023, 13:51
Фото: 1MI
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Омичку, которая убила супруга на глазах у сына, поместили под домашний арест

СУ СК России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Омского района.

Следствие установило, что 25 декабря 2022 года в частном доме в селе Андреевка женщина нанесла мужу ножевые ранения, от которых он скончался. Также был ранен знакомый, который пытался предотвратить преступление.

За этим процессом наблюдал 6-летний сын обвиняемой. По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы он получил психологическую травму, на фоне которой развилось психическое расстройство.

После преступления женщина была задержана и помещена под домашний арест. Ее дети были изъяты и сейчас находятся в социальном учреждении.

Пресс-служба СУ СК РФ по Омской области также отмечает, что обвиняемая вину не признала, пояснив, что мужчины сами причинили друг другу телесные повреждения.

Расследование завершено, материалы следствия готовятся к передаче в суд. Наказание за подобное преступление предусмотрено п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему).

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#Анастасия Баянова#Убийство#Убийца#Покушение на убийство#Жестокое убийство#Уголовное дело#Расследование#Обвинение#Арест#Омская область#Омск
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