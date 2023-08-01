Очевидцы делятся видео и фото последствий стрельбы по автомобилям в Сургуте

В Сургуте группа подростков организовала акт насилия над припаркованными автомобилями. Шесть машин были повреждены в результате этого инцидента. Очевидцы сняли видео и сделали фотографии последствий этого опасного развлечения и распространили их в социальных сетях.