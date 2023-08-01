Очевидцы делятся видео и фото последствий стрельбы по автомобилям в Сургуте

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Пользователь «ВКонтакте», прокомментировавший пост, выразил свое беспокойство, указав, что если сегодня подростки стреляют по машинам, то завтра они могут обратить свое внимание на животных или даже людей, пишет ФедералПресс.
По словам свидетелей, инцидент произошел на парковке дома №32 по улице Крылова вечером 31 июля. Подростки использовали пневматическое оружие и открыли огонь по всем припаркованным автомобилям во дворе.
Жители дома сумели заснять на видео происходящее и также сделали фотографии повреждений. Окна автомобилей были разбиты. Горожане выразили свое возмущение и потребовали, чтобы виновникам было назначено наказание. Владельцы автомобилей готовят коллективное заявление в полицию.
Некоторые жители Сургута обратили внимание на пулевые отверстия в окнах дома №3/1 по улице Бажова, что свидетельствует о том, что подростки могли стрелять не только по машинам, но и по окружающим объектам.