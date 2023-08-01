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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Очевидцы делятся видео и фото последствий стрельбы по автомобилям в Сургуте

1 августа 2023, 09:23
В Сургуте группа подростков организовала акт насилия над припаркованными автомобилями. Шесть машин были повреждены в результате этого инцидента. Очевидцы сняли видео и сделали фотографии последствий этого опасного развлечения и распространили их в социальных сетях.

Пользователь «ВКонтакте», прокомментировавший пост, выразил свое беспокойство, указав, что если сегодня подростки стреляют по машинам, то завтра они могут обратить свое внимание на животных или даже людей, пишет ФедералПресс.

По словам свидетелей, инцидент произошел на парковке дома №32 по улице Крылова вечером 31 июля. Подростки использовали пневматическое оружие и открыли огонь по всем припаркованным автомобилям во дворе.

Жители дома сумели заснять на видео происходящее и также сделали фотографии повреждений. Окна автомобилей были разбиты. Горожане выразили свое возмущение и потребовали, чтобы виновникам было назначено наказание. Владельцы автомобилей готовят коллективное заявление в полицию.

Некоторые жители Сургута обратили внимание на пулевые отверстия в окнах дома №3/1 по улице Бажова, что свидетельствует о том, что подростки могли стрелять не только по машинам, но и по окружающим объектам.

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