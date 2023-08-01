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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Мужчина задержан в Анапе за ночной рейд по детским лагерям

1 августа 2023, 13:23
В Анапе был задержан 49-летний Геннадий Измайлов из Воронежской области по обвинению в организации ночного рейда по нескольким детским лагерям. Подозреваемый проникал в спальни детей возрастом от 10 до 12 лет и выбирал девочек в качестве своих жертв.

Первой целью его «рейда» стал детский лагерь «Счастливое детство», где он запирал вожатых в их комнатах и бесстрашно проникал в спальни спящих девочек. Одна из третьеклассниц проснулась от присутствия незнакомца на своей кровати, но подумала, что это всего лишь сон.

Однако второй раз она проснулась и обнаружила, что педофил начал трогать ее. Девочка вскрикнула, и увидев опасность быть пойманным, Измайлов поспешно покинул комнату. Он был задержан на территории другого детского лагеря в Анапе, где, как выяснилось, он намеревался продолжить свои преступные действия, пишет Общественная служба новостей.

Сейчас Геннадий Измайлов находится в отделе полиции, а пострадавших детей привели для идентификации. Планируется отправить детей домой, хотя смена в лагере еще не завершена.

Также стало известно, что ранее Измайлов уже привлекался к ответственности за проникновение в чужие дома, употребление наркотиков и распитие алкоголя.

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