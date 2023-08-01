Мужчина задержан в Анапе за ночной рейд по детским лагерям

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Первой целью его «рейда» стал детский лагерь «Счастливое детство», где он запирал вожатых в их комнатах и бесстрашно проникал в спальни спящих девочек. Одна из третьеклассниц проснулась от присутствия незнакомца на своей кровати, но подумала, что это всего лишь сон.
Однако второй раз она проснулась и обнаружила, что педофил начал трогать ее. Девочка вскрикнула, и увидев опасность быть пойманным, Измайлов поспешно покинул комнату. Он был задержан на территории другого детского лагеря в Анапе, где, как выяснилось, он намеревался продолжить свои преступные действия, пишет Общественная служба новостей.
Сейчас Геннадий Измайлов находится в отделе полиции, а пострадавших детей привели для идентификации. Планируется отправить детей домой, хотя смена в лагере еще не завершена.
Также стало известно, что ранее Измайлов уже привлекался к ответственности за проникновение в чужие дома, употребление наркотиков и распитие алкоголя.