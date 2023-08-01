Мужчина задержан в Анапе за ночной рейд по детским лагерям

Первой целью его «рейда» стал детский лагерь «Счастливое детство», где он запирал вожатых в их комнатах и бесстрашно проникал в спальни спящих девочек. Одна из третьеклассниц проснулась от присутствия незнакомца на своей кровати, но подумала, что это всего лишь сон.