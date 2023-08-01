Лоб в лоб. В Омске водитель Toyota погиб в тройном ДТП на Кондратюка

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Накануне вечером, 31 июля, в областном центре произошла смертельная авария. Сообщение об инциденте сотрудники Госавтоинспекции получили примерно в 20 часов.
По информации пресс-службы ведомства, мужчина 1962 года рождения двигался на Toyota Land Cruiser Prado. На улице Кондратюка в районе дома № 44б он выехал на полосу встречного движения.
В этот момент там ехал мужчина 1988 года рождения на Nissan Murano. Иномарки встретились, после чего первая машина врезалась еще и в Toyota Premio. Произошло лобовое столкновение. За рулем третьей машины находился мужчина 1990 года рождения.
По итогу последний водитель скончался. А его пассажиры — женщина и мужчина 1984 года рождения — с полученными травмами попали в больницу. По факту случившегося ДТП полицейские запустили проверку.