Лежала ночью на дороге. Под Омском внедорожник задавил молодую сельчанку

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Сегодня ночью, 1 августа, в Калачинском районе случилось ДТП со смертельным исходом. Сообщение об инциденте сотрудники региональной Госавтоинспекции получили примерно в 00:51.
По данным пресс-центра ведомства, водитель Dadi Shuttle, мужчина 1980 года рождения, ехал на дороге Челябинск-Новосибирск. В районе 941 километра он наехал на пешехода, который находился на проезжей части.
Известно, что это была женщина 1985 года рождения, проживавшая в Калачинском районе. От полученных травм она скончалась. Как заявил водитель сотрудникам правоохранительных органов, сельчанка лежала на дороге, а он не заметил ее в темноте.
Мужчина при этом не был пьян. Все подробности и обстоятельства случившегося полицейские узнают позже после проведения проверки.
Ранее Город55 писал о смертельной аварии в черте Омска. На улице Кондратюка случилось тройное ДТП. Водитель одной из легковушек в столкновении получил травмы, несовместимые с жизнью.