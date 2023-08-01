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Published Сегодня, 07:17

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Лежала ночью на дороге. Под Омском внедорожник задавил молодую сельчанку

1 августа 2023, 07:17
Фото: УМВД РФ по Омской области

Ночью на трассе под Омском внедорожник задавил молодую сельчанку

Версия о том, что женщина действительно лежала на проезжей части, пока не подтверждена.

Сегодня ночью, 1 августа, в Калачинском районе случилось ДТП со смертельным исходом. Сообщение об инциденте сотрудники региональной Госавтоинспекции получили примерно в 00:51.

По данным пресс-центра ведомства, водитель Dadi Shuttle, мужчина 1980 года рождения, ехал на дороге Челябинск-Новосибирск. В районе 941 километра он наехал на пешехода, который находился на проезжей части.

Известно, что это была женщина 1985 года рождения, проживавшая в Калачинском районе. От полученных травм она скончалась. Как заявил водитель сотрудникам правоохранительных органов, сельчанка лежала на дороге, а он не заметил ее в темноте.

Мужчина при этом не был пьян. Все подробности и обстоятельства случившегося полицейские узнают позже после проведения проверки.

Ранее Город55 писал о смертельной аварии в черте Омска. На улице Кондратюка случилось тройное ДТП. Водитель одной из легковушек в столкновении получил травмы, несовместимые с жизнью.

Лоб в лоб. В Омске водитель Toyota погиб в тройном ДТП на Кондратюка
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#Омская область#Новости#Происшествия#ДТП#Смерть#Смертельное ДТП#Смертельная авария#Алина Ясинская
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