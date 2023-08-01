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Ко Дню строителя Минстрой запускает медиапроект «Строим будущее России»

1 августа 2023, 13:48
Фото: 1MI
Ко Дню строителя и в связи с 10-летием Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на сайте строителироссии.рф начнет работу всероссийский медиапроект «Строим будущее России». Круглосуточное вещание будет проводиться с 7 по 11 августа.

Проект подготовлен при содействии Минстроя РФ в целях популяризации профессии строителя и смежных профессий. Медиахолдинг 1MI выступает в роли информационного партнера мероприятия. Об этом пишет properm.ru.

По информации организаторов, медиапроект должен стать площадкой для рассмотрения важных вопросов и решений, связанных с развитием строительной отрасли. Этот проект будет способствовать сотрудничеству представителей госорганов, бизнеса, ведущих СМИ и общественных деятелей для дальнейшего создания благоприятных условий развития строительного комплекса РФ.

В программу передач войдут дискуссии на актуальные темы, интервью и встречи с экспертами, а также специалистами и молодыми строителями. В ходе передач предполагается затронуть актуальные вопросы отрасли, а также рассмотреть ее перспективы и векторы развития.

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