Forbes опубликовал рейтинг лучших благотворительных фондов России

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Благотворительный фонд «Абсолют-помощь» Александра Светакова занял в рейтинге второе место. Фонд занимается поддержкой детей с особенностями развития и помогает их семьям. Организация предоставляет адресную помощь, если речь идет об оплате лечения или других медицинских услугах, передает newizv.ru.
На третьем месте стоит благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», представленный в регионах страны, а также фонд Елены и Геннадия Тимченко, который ранее уже занимал первые места в этом рейтинге.
Ранжирование списка происходит по двум критериям — экспертная оценка работы фонда и его бюджета. Учитываются наличие четкой стратегии, оценивается работа команды и качество управления. Важны и такие показатели, как прозрачность и полнота информации о работе организации.
Отмечается, что бюджет фонда Потанина достиг рекорда — порядка 2,11 миллиарда рублей. Организация реализует пять программ в сферах культуры, высшего образования, спорта и развития филантропии по всей стране. Кроме того, фонд ежегодно проводит 20 грантовых конкурсов и почти за четверть века своей работы поддержал более 40 тысяч человек, потратив на благотворительность 12,2 миллиарда рублей.
В прошлом году эндаумент фонда получил от «Интерроса» Владимира Потанина 47,5% акций Росбанка. Это стало важнейшим событием в жизни организации за 2022 год. Таким образом целевой капитал фонда достигнет 100 миллиардов рублей, что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ.
Forbes отдельно отметил, что фонд Потанина первым в России начал системно развивать тему эндаументов — целевых капиталов, которые позволяют некоммерческой организации иметь регулярный доход и сохранять свою устойчивость.
С начала 2023 года фонд стал независимым от своего основателя и теперь полностью финансируется из доходов от собственных капиталов. Контроль за расходами делегирован команде топ-менеджеров и совету фонда.