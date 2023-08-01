Forbes опубликовал рейтинг лучших благотворительных фондов России

Отмечается, что бюджет фонда Потанина достиг рекорда — порядка 2,11 миллиарда рублей. Организация реализует пять программ в сферах культуры, высшего образования, спорта и развития филантропии по всей стране. Кроме того, фонд ежегодно проводит 20 грантовых конкурсов и почти за четверть века своей работы поддержал более 40 тысяч человек, потратив на благотворительность 12,2 миллиарда рублей.