Фирма из Тюмени получила землю на Левобережье Омска под строительство высотки

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Омский департамент архитектуры и градостроительства подвел итоги торгов по аренде земельного участка на 1-й Енисейской. Территорию площадью 6537 кв. м отдали под строительство многоэтажного дома.
Торги на время приостанавливали из-за поступившей жалобы от индивидуального предпринимателя на действия депарха. По мнению заявителя, департамент незаконно возлагает на арендатора обязанность выноса детской и игровой площадок, бытовки и лавочек с территории сдаваемого в аренду участка. Также в жалобе говорилось, что доступ на земельный участок с кадастровым номером 55:36:000000:169046 ограничен и делает невозможным его использование в соответствии с целевым назначением. Антимонопольщики, впрочем, признали жалобу необоснованной и возобновили торги.
Побороться за участок на 1-й Енисейской решили два участника — ООО «Сибирский строитель» и Андрей Дубровин, зарегистрировавший ИП в феврале 2023 года. Победителем в торгах стала тюменская компания. Договор аренды с ней заключат на 8 лет и 8 месяцев. Размер ежегодной платы составит 11 413 945 рублей: начальная цена выросла на 332 445 рублей.
Отметим, что ООО «Сибирский строитель» уже пытался арендовать участки в Омске возле дендросада, которые освободились после сноса аварийных домов. Но тогда удача улыбнулась другому застройщику — ООО «Кватро» из Омска.
Что касается «Сибирского строителя», то фирма принадлежит омскому предпринимателю Александру Некипелову. В прошлом году ее чистая прибыль составила 122,9 млн рублей. Некипелов также значится учредителем еще пяти действующих компаний: ООО «Северное сияние» (Тюменская область), ООО «Омск-Ритейл» (Тюменская область), ООО «Руслайн 2005» (Омская область), ООО «Строй-индустрия» (Тюменская область) и ООО «Глобус» (Омская область).
Предприниматель построил многоэтажные дома на соседних участках — их ввели в эксплуатацию в 2018 и 2022 годах. При этом деятельность Александра Некипелова ранее критиковали бывшие первые лица региона — губернатор Виктор Назаров и его первый заместитель Андрей Новоселов. В 2016 году Назаров, например, обращался в прокуратуру с просьбой привлечь предпринимателя к ответственности из-за выставленного на продажу предприятия «Восход».