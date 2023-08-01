Фирма из Тюмени получила землю на Левобережье Омска под строительство высотки

Торги на время приостанавливали из-за поступившей жалобы от индивидуального предпринимателя на действия депарха. По мнению заявителя, департамент незаконно возлагает на арендатора обязанность выноса детской и игровой площадок, бытовки и лавочек с территории сдаваемого в аренду участка. Также в жалобе говорилось, что доступ на земельный участок с кадастровым номером 55:36:000000:169046 ограничен и делает невозможным его использование в соответствии с целевым назначением. Антимонопольщики, впрочем, признали жалобу необоснованной и возобновили торги.