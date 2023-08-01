Эксперт рассказал, как арбуз и дыня влияют на человека

«Если человек вспоминает даже запах дыни или арбуза, у него сразу появляется улыбка на лице. Данные плоды, в отличие от других продуктов, которые можно получать в течение всего года, дают ощущение предвкушения: чтобы поесть арбуз, нужно дождаться лета. Эндорфин и дофамин, вырабатывающиеся во время поедания арбуза, благотворно влияют и на сон — он становится дольше и крепче», — добавил психотерапевт.