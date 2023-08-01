Эксперт рассказал, как арбуз и дыня влияют на человека

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Многие любят эти плоды, и это не случайно. Как рассказал психотерапевт Марсель Сультеев, дыни и арбузы полны витаминами и оказывают благотворное воздействие на желудочно-кишечный тракт.
«А когда у человека с желудком все хорошо, у него повышается настроение. Когда организм человека насыщен витаминами, ему хочется радоваться, стремиться к чему-то, достигать целей, люди более продуктивны», — пояснил Сультеев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Кроме того, согласно его словам, дыни и арбузы вызывают у людей радость на подсознательном уровне.
«Если человек вспоминает даже запах дыни или арбуза, у него сразу появляется улыбка на лице. Данные плоды, в отличие от других продуктов, которые можно получать в течение всего года, дают ощущение предвкушения: чтобы поесть арбуз, нужно дождаться лета. Эндорфин и дофамин, вырабатывающиеся во время поедания арбуза, благотворно влияют и на сон — он становится дольше и крепче», — добавил психотерапевт.
Однако вокруг этих тыквенных культур ходит много мифов. Как рассказала врач-эндокринолог Екатерина Баланина, популярная «арбузная диета», на которой сидят многие женщины, фактически не работает. По словам врача, когда человек ограничивает себя в пище, организм понимает, что не получает достаточно энергии и сохраняет свой текущий вес.
«Арбуз — это, конечно, прекрасный плод. Он очень вкусный, сладкий, но он противопоказан людям с нарушением углеводного обмена, с избыточным весом. Арбуз содержит много сахаров. Если люди думают, что, поедая один арбуз, они похудеют, то это не так», — отметила врач.
Несмотря на все полезные свойства дыни, она также имеет некоторые опасности.
«Она очень сладкая и является сильным аллергеном, поэтому людям с аллергическими реакциями нужно быть осторожнее. При сахарном диабете, нарушении углеводного обмена, избыточном весе мы дыню исключаем. Понятное дело, что категорически запретить ее нельзя. Иногда можно побаловать себя такими продуктами, но их стоит ограничивать», — заключила Баланина.