Эксперт: Подорожание автотранспортных средств на 10% идет из-за утилизационного сбора

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
С 1 августа 2023 года тарифы на ввоз автомобилей в Россию для их последующей продажи повысились в среднем втрое. Специалисты отмечают, что максимальный сбор при ввозе грузовых машин и премиальных легковых автомобилей составляет 500 тысяч рублей.
Из-за опасений о росте цен потенциальные покупатели начали активно приобретать ранее ввезенные в страну автомобили. В последнее время заметно вырос спрос на подержанные машины, отмечают эксперты, пишет Pravda.Ru.