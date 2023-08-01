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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Эксперт: Подорожание автотранспортных средств на 10% идет из-за утилизационного сбора

1 августа 2023, 08:39
Автомобили становятся дороже на российском рынке, когда увеличивается утилизационный сбор. Это подтверждают эксперты, о которых сообщают в издании «Известия».

С 1 августа 2023 года тарифы на ввоз автомобилей в Россию для их последующей продажи повысились в среднем втрое. Специалисты отмечают, что максимальный сбор при ввозе грузовых машин и премиальных легковых автомобилей составляет 500 тысяч рублей.

Из-за опасений о росте цен потенциальные покупатели начали активно приобретать ранее ввезенные в страну автомобили. В последнее время заметно вырос спрос на подержанные машины, отмечают эксперты, пишет Pravda.Ru.

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