Эксперт: Подорожание автотранспортных средств на 10% идет из-за утилизационного сбора

С 1 августа 2023 года тарифы на ввоз автомобилей в Россию для их последующей продажи повысились в среднем втрое. Специалисты отмечают, что максимальный сбор при ввозе грузовых машин и премиальных легковых автомобилей составляет 500 тысяч рублей.