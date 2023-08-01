Двухэтажное здание детсада в Калачинске Омской области отдают в частные руки

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Для двухэтажного здания детского сада № 1 в Калачинске по улице Калнина, 27 ищут нового собственника. Администрация Калачинского района рассчитывает продать здание площадью 773,7 кв. м и земельный участок с кадастровым номером 55:34:010423:403 за 13,86 млн рублей. Это начальная цена за лот.
Здание построили в 1961 году, его кадастровая стоимость составляет 3 856 269,66 рублей. Участок площадью 2950 кв. м разрешают использовать для размещения объектов дошкольного, начального и среднего образования.
Здание в настоящий момент пустует: детский сад № 1 теперь находится по другому адресу — улица Пионерская, 3. Состояние продаваемого объекта — аварийное. Покупатель при покупке и подписании договора должен согласиться, что ему известно о фактическом состоянии передаваемого здания, и никаких претензий он не имеет.
Заявки от желающих купить земельный участок в Калачинске ждут до 3 сентября, итоги торгов собираются подвести 5 сентября.