Двухэтажное здание детсада в Калачинске Омской области отдают в частные руки

Здание в настоящий момент пустует: детский сад № 1 теперь находится по другому адресу — улица Пионерская, 3. Состояние продаваемого объекта — аварийное. Покупатель при покупке и подписании договора должен согласиться, что ему известно о фактическом состоянии передаваемого здания, и никаких претензий он не имеет.