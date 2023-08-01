Бастрыкин проконтролирует расселение аварийного дома в Омске, где рухнул потолок

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Председатель СК России Александр Бастрыкин сегодня, 1 августа, поручил доложить информацию о процессе расселения дома по улице Иркутский тупик в Привокзальном поселке Омска. Напомним, что в начале апреля в бараке рухнула крыша. К счастью, никто не пострадал. Потолок обвалился над пустующей квартирой.
Изначально дом не был признан аварийным, несмотря на плачевное состояние здания. Позже городские власти признали, что жить в бараке небезопасно.
«Расселение дома, проживать в котором небезопасно, было запланировано до конца текущего года, однако в настоящее время принято решение о его переносе до 31 декабря 2025 года», — сообщили в информационном центре СК России.
Постановление о расселении дома до конца 2025 года было опубликовано на сайте городской администрации в конце июля. Документ подписал исполняющий обязанности мэра Евгений Фомин.
Уголовное дело по факту обрушения потолка изначально не возбуждали. Омский следком в настоящее время проводит дополнительную проверку из-за нарушения прав жильцов. Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Олегу Винникову доложить, почему было отказано в возбуждении уголовного дела, а также о результатах проверки.