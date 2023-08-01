Бастрыкин проконтролирует расселение аварийного дома в Омске, где рухнул потолок

Председатель СК России Александр Бастрыкин сегодня, 1 августа, поручил доложить информацию о процессе расселения дома по улице Иркутский тупик в Привокзальном поселке Омска. Напомним, что в начале апреля в бараке рухнула крыша. К счастью, никто не пострадал. Потолок обвалился над пустующей квартирой.