Баскетбольную легенду избили возле автомойки в Московской области

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Инцидент произошел возле автомойки в деревне Голиково, когда неизвестные напали на баскетболиста и нанесли ему удары руками и ногами. На место происшествия прибыли очевидцы, вызвавшие скорую помощь и полицию. Шабалкин был экстренно доставлен в больницу, пишет Общественная служба новостей.
По информации врачей, у спортсмена обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, что привело к кратковременной потере сознания. Сейчас правоохранительные органы активно работают над выяснением всех обстоятельств случившегося и разыскивают подозреваемых в нападении на Шабалкина.