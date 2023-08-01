Баскетбольную легенду избили возле автомойки в Московской области

Инцидент произошел возле автомойки в деревне Голиково, когда неизвестные напали на баскетболиста и нанесли ему удары руками и ногами. На место происшествия прибыли очевидцы, вызвавшие скорую помощь и полицию. Шабалкин был экстренно доставлен в больницу, пишет Общественная служба новостей.