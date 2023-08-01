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Баскетбольную легенду избили возле автомойки в Московской области

1 августа 2023, 14:54
По информации Telegram-канала Mash, в Московской области был избит известный спортсмен — Чемпион Европы по баскетболу 2007 года и заслуженный мастер спорта России, Никита Шабалкин.

Инцидент произошел возле автомойки в деревне Голиково, когда неизвестные напали на баскетболиста и нанесли ему удары руками и ногами. На место происшествия прибыли очевидцы, вызвавшие скорую помощь и полицию. Шабалкин был экстренно доставлен в больницу, пишет Общественная служба новостей.

По информации врачей, у спортсмена обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, что привело к кратковременной потере сознания. Сейчас правоохранительные органы активно работают над выяснением всех обстоятельств случившегося и разыскивают подозреваемых в нападении на Шабалкина.

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