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Архитектурная доминанта. Омичам показали, как будет выглядеть больница на Левобережье

1 августа 2023, 08:15
Фото: Правительство Омской области
Корпус будет состоять из 5 этажей

Омичам показали, как будет выглядеть новая детская инфекционка на Левом берегу

Фасады здания будут подсвечиваться по ночам.

Министерство строительства Омской области опубликовало эскизы будущей детской инфекционной больницы на Левобережье. Стационар возводят на улице Перелета. В ведомстве утверждают, что здание больницы станет одной из архитектурных доминант Левого берега.

«Фасад больничного комплекса на улице Перелёта, 9 будет облицован гладкими стальными кассетами с полимерным покрытием и утеплён базальтовым волокном высокой плотности. Для органичного восприятия здания в тёмное время суток предусмотрено архитектурное освещение фасадов», — уточнил министр строительства Александр Рашко.

Стационар будет состоять из 5 этажей, один из которых подземный. В больнице оборудуют отделение реанимации и интенсивной терапии, отделения для детей с различными видами инфекций, лабораториями, кафедрой детских инфекционных болезней.

Фото: Правительство Омской области

Детскую инфекционку начали строить в конце июня. Общая площадь стационара составит 33 тысячи квадратных метра. Возведением занимается военно-строительная компания. Объект планируют сдать к 2027 году.

Ранее бывший министр энергетики Омской области Антон Гаак обратил внимание на грязь на дорогах Левобережья после начала строительства новой детской инфекционной больницы.

Омский экс-министр обратил внимание на грязь из-за стройки инфекционной больницы
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#Евгений Игишев#Омск#Минстрой#Больница#Детская больница#Стационар#Левый берег#Архитектура#Город#Общество#Строительство#Омская область
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