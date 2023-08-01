Архитектурная доминанта. Омичам показали, как будет выглядеть больница на Левобережье

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Министерство строительства Омской области опубликовало эскизы будущей детской инфекционной больницы на Левобережье. Стационар возводят на улице Перелета. В ведомстве утверждают, что здание больницы станет одной из архитектурных доминант Левого берега.
«Фасад больничного комплекса на улице Перелёта, 9 будет облицован гладкими стальными кассетами с полимерным покрытием и утеплён базальтовым волокном высокой плотности. Для органичного восприятия здания в тёмное время суток предусмотрено архитектурное освещение фасадов», — уточнил министр строительства Александр Рашко.
Стационар будет состоять из 5 этажей, один из которых подземный. В больнице оборудуют отделение реанимации и интенсивной терапии, отделения для детей с различными видами инфекций, лабораториями, кафедрой детских инфекционных болезней.
Детскую инфекционку начали строить в конце июня. Общая площадь стационара составит 33 тысячи квадратных метра. Возведением занимается военно-строительная компания. Объект планируют сдать к 2027 году.
Ранее бывший министр энергетики Омской области Антон Гаак обратил внимание на грязь на дорогах Левобережья после начала строительства новой детской инфекционной больницы.