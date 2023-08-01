Аргентина выплатила задолженность МВФ, что привело к сокращению валовых резервов

Серхио Масса, претендент на пост президента от правящей партии, столкнулся с ожесточенной предвыборной борьбой, особенно в свете ухудшения экономической ситуации. В воскресенье его перонистский блок потерпел поражение на выборах губернатора в провинции, которую он руководил в течение 20 лет. Согласно последнему опросу центрального банка, Аргентина также ожидает экономический спад к концу третьего квартала этого года.