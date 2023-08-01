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Аргентина выплатила задолженность МВФ, что привело к сокращению валовых резервов

1 августа 2023, 08:44
В начале недели резервы центрального банка Аргентины достигли самого низкого показателя с 2006 года из-за выплаты задолженности Международному валютному фонду (МВФ), чтобы избежать дефолта.

Общие валовые резервы сократились до 24 миллиардов долларов после того, как правительство передало МВФ 2,6 миллиарда долларов, используя помощь Китая и латиноамериканского банка развития. Важно отметить, что министр экономики Серхио Масса подчеркнул, что Аргентина не использовала свои собственные средства для этой выплаты МВФ, пишет Pravda.Ru.

Однако данная ситуация вызывает тревогу на рынке из-за высокой инфляции, которая превышает 115%, и низких резервов. Это может привести к резкому снижению официального курса песо перед предстоящими выборами, запланированными на 13 августа. Правительство строго контролирует обменный курс национальной валюты.

Серхио Масса, претендент на пост президента от правящей партии, столкнулся с ожесточенной предвыборной борьбой, особенно в свете ухудшения экономической ситуации. В воскресенье его перонистский блок потерпел поражение на выборах губернатора в провинции, которую он руководил в течение 20 лет. Согласно последнему опросу центрального банка, Аргентина также ожидает экономический спад к концу третьего квартала этого года.

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