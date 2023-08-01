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Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Активная физическая деятельность может снизить риск рака на 32%

1 августа 2023, 08:47
По последним исследованиям, опубликованным в журнале JAMA Oncology, короткие периоды активной физической активности в течение всего 4–5 минут в день могут значительно снизить риск заболевания раком.

Ученые из Сиднейского университета провели исследование, анализируя данные с устройств для фитнеса, которые использовали более 22 000 участников без регулярных тренировок, и изучили их медицинские записи в течение 6 или 7 лет, пишет Pravda.Ru.

Результаты показали, что люди, которые занимались «интенсивной прерывистой физической активностью образа жизни» (VILPA) в течение 4–5 минут, имели гораздо меньший риск развития рака по сравнению с теми, кто не занимался такой активностью. В качестве примеров VILPA-активности можно назвать быстрые домашние дела, переноску тяжелых покупок, быструю ходьбу или игры с детьми, проводимые поочередно в виде 1-минутных сессий.

Исследование также показало, что даже небольшая доза VILPA, всего около 3,5 минут в день, связана с снижением риска развития рака на 18%. Кроме того, ежедневные 4,5 минуты VILPA снижали риск заболевания раком, связанным с физической активностью, таким как рак легких, почек, мочевого пузыря и желудка, на 32%.

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