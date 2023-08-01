Активная физическая деятельность может снизить риск рака на 32%

Результаты показали, что люди, которые занимались «интенсивной прерывистой физической активностью образа жизни» (VILPA) в течение 4–5 минут, имели гораздо меньший риск развития рака по сравнению с теми, кто не занимался такой активностью. В качестве примеров VILPA-активности можно назвать быстрые домашние дела, переноску тяжелых покупок, быструю ходьбу или игры с детьми, проводимые поочередно в виде 1-минутных сессий.