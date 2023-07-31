Жительница Прикамья задержана приставами прямо после свадьбы из-за долгов

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
39-летняя невеста, которая имела долг перед своими родными детьми в размере 1,6 миллиона рублей по алиментам, была увезена в суд в свадебном платье, пишет ФедералПресс.
Судебные приставы по Дзержинскому району Перми действовали по поручению коллег из Губахи, где находилось исполнение по делу алиментов, связанного с этой женщиной. Несмотря на её попытки скрыться от приставов, они узнали о том, что она собирается пожениться, и решили действовать быстро.
Результатом этой необычной ситуации стало то, что вместо медового месяца, женщина была направлена на обязательные работы по решению суда. Ей предстоит потрудиться 90 часов в общественном интересе.
Такое строгое решение было принято судом в интересах общества и, прежде всего, в защиту интересов её детей, которым она задолжала по алиментам. Этот случай напоминает о важности исполнения семейных обязательств и ответственности за благополучие детей.