Жительница Прикамья задержана приставами прямо после свадьбы из-за долгов

Судебные приставы по Дзержинскому району Перми действовали по поручению коллег из Губахи, где находилось исполнение по делу алиментов, связанного с этой женщиной. Несмотря на её попытки скрыться от приставов, они узнали о том, что она собирается пожениться, и решили действовать быстро.