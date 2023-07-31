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Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:21

Врач-травматолог рассказал о выборе правильной обуви

31 июля 2023, 12:19
Врач-травматолог и ортопед Сергей Малыхин рекомендует россиянам выбирать обувь, которая соответствует ее предназначению и времени года.

Если вы занимаетесь бегом, следует использовать специальные кроссовки для бега. А если вы отправляетесь в лес, лучше всего надеть трекинговые ботинки, советует медик. А людям с проблемами из-за плоскостопия рекомендуется использовать ортопедические стельки различной жесткости, пишет 360tv.ru.

Неправильное ношение обуви может вызвать не только мозоли и потертости, но и травмы, а также хронические боли в стопах. Если стопа неправильно нагружается, то этим могут пострадать коленные и тазобедренные суставы, добавил травматолог.

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