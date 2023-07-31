Врач-травматолог рассказал о выборе правильной обуви

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Если вы занимаетесь бегом, следует использовать специальные кроссовки для бега. А если вы отправляетесь в лес, лучше всего надеть трекинговые ботинки, советует медик. А людям с проблемами из-за плоскостопия рекомендуется использовать ортопедические стельки различной жесткости, пишет 360tv.ru.
Неправильное ношение обуви может вызвать не только мозоли и потертости, но и травмы, а также хронические боли в стопах. Если стопа неправильно нагружается, то этим могут пострадать коленные и тазобедренные суставы, добавил травматолог.